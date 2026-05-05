Hajdaš Dončić: 'Plenković je priznao da su njegove ucjene bile pogrešne'

"Plenković mora shvatiti da ne može govoriti o ustavnim sucima na način kako on to govori. Ustav propisuje da za izbor ustavnih sudaca treba dvotrećinska većina do koje se dolazi dijalogom i argumentima, a ne nametanjem samovolje. To mora biti transparentan, javan i argumentiran proces u kojem politika ne postavlja poslušnike, već se kroz stvarne intervjue i provjere biraju neovisni pravni stručnjaci s dokazanim integritetom", poručio je čelnik SDP-a.

Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković rekao je ranije u utorak da će vladajući idući tjedan u Hrvatskom saboru izabrati predsjednicu Vrhovnog suda Mirtu Matić s ili bez oporbe, a ako se ne izaberu tri ustavna suca teret političke odgovornosti za nefunkcioniranje Ustavnog suda bit će na oporbi.

"Ne znam koji će argument oporba danas ili sutra iznijeti pred hrvatsku političku, stručnu i opću javnost da kažu zbog čega ne žele odabir sudaca Ustavnog suda. U našoj analizi jedini mogući razlog je u biti da ni ne žele popuniti Ustavni sud", rekao je Plenković novinarima nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a.

Istaknuo je da su time "ogoljeli priču skroz do kraja" te sve teze o nekakvoj okupaciji, o ucijeni, vezivanju i protuustavnosti padaju u vodu.

Plenković je početkom siječnja u izjavi za medije kazao da HDZ želi vezanim imenovanjem izabrati predsjednika Vrhovnog suda i tri ustavna suca tako da dva predloži parlamentarna većina, a jednoga oporba. Istaknuo je i kako je to službena pozicija HDZ-a koju će držati u predstojećim tjednima u razgovorima s oporbom u Hrvatskom saboru.