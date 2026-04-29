lažne dojave

Božinović o bombama: 'Uhićeno je nekoliko osoba'

Bi. S.

29.04.2026 u 19:50

Davor Božinović Izvor: Pixsell / Autor: Neva Zganec/PIXSELL
Bionic
Reading

Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je u srijedu navečer kako je policija uhitila nekoliko osoba koje povezuju s lažnim dojavama o bombama koje su proteklih tjedan dana u velikoj mjeri uznemiravale cijelu Hrvatsku

'Kao što sam već kazao u nekoliko navrata, policija radi intenzivno, ne samo kad govorimo o onom protueksplozijskom radu koji rade posebni dijelovi policije, već se vrlo intenzivno radi na međunarodnom planu i dokaznim postupcima i do sada je detektirano nekoliko osoba. U ovom trenutku mogu sada reći da je uhićeno nekoliko osoba na području Hrvatske no zbog specifičnosti krim istraživanja u ovom trenutku vam više od toga ne bih mogao reći', rekao je Božinović novinarima nakon otvorenja IDU Foruma u Zagrebu, donosi RTL.

Od Dubrovnika do Zagreba, u kratkom je roku zabilježeno više od 500 lažnih dojava o bombama. Policija je morala evakuirati vrtiće, osnovne i srednje škole, institucije, bolnice, shopping centre...

