Što će biti s osumjičenima za lažne dojave o bombama? Stručnjak: Ovo je ključno

Sigurnosni stručnjak Ante Letica komentirao je uhićenja zbog lažnih dojava o bombama, te što možemo dalje očekivati

Koliko je ozbiljno što se ovakav slučaj sada kvalificira kao terorizam, a ne samo lažna uzbuna, te hoće li uopće policija uspjeti dokazati ovo kao djelo terorizma? 'Odlično je što su počinitelji ili dio počinitelja otkriveni, i što će vjerojatno te lažne dojave o podmetnutim napravama u školama vjerojatno prestati. Međutim, ono što je bitno je kvalifikacija kaznenog djela. Da bi odredili biće kaznenog djela, moramo utvrditi motiv. Ukoliko je motiv iz ovog, ja bih rekao, seta terorističkih motiva, znači politički, vjerski, nacionalni, rasni i tako dalje, onda je to terorizam. Ako nije, onda je kriminal', kazao je Letica za N1.

'Ja nisam pravnik, ali iz tog svog dugogodišnjeg iskustva mogu tako reći. Ono što je bitno ovdje naglasiti također je da, nažalost posljedice ovakvih djela, a i da se radi o kriminalu, posljedice mogu biti vrlo slične terorističkim akcijama. Zašto? Zato što teroristi nastoje svojim akcijama nanijeti materijalnu štetu, nanijeti ljudske žrtve, ali zapravo i stanovništvo dovesti u jednu situaciju straha, panike, nesigurnosti, nepovjerenja u funkcioniranje pravne države i tako dalje, nepovjerenja da ih institucije pravne države mogu zaštititi.' 'Dakle, teroristi kažu sljedeće: Mi vas napadamo, napadamo vas kad hoćemo, napadamo vas kako hoćemo i nitko vas od nas, od nas ne može zaštititi, i vi zato trebate promijeniti svoj način života, svoje, uh, svoj ritam života i tako dalje, i mi zapravo gospodarimo vašim životima. To je jedna od temeljnih stvari koja se i dogodila ovdje u ovom slučaju, jer je napadnut zapravo najranjiviji dio našeg društva, to su naša djeca, učenici osnovnih škola, srednjih škola, pa i nažalost vrtića.'