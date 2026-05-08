Lavrov: Treba podržati pregovore SAD-a i Irana

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov rekao je u petak ministru vanjskih poslova Ujedinjenih Arapskih Emirata šeiku Abdullahu bin Zayedu Al Nahyanu da je potrebno podržati pregovore SAD-a i Irana kako bi se spriječilo ponovno izbijanje neprijateljstava na Bliskom istoku
"Ruska strana naglasila je potrebu da se usredotoči na podršku tekućim pregovorima između Irana i SAD-a“, navodi se u priopćenju Ministarstva vanjskih poslova o Lavrovljevom telefonskom razgovoru s šeikom Abdullahom bin Zayedom Al Nahyanom.
U priopćenju se navodi i da Rusija ne želi "ugroziti izglede za stabilizaciju ponovnim započinjanjem neprijateljstava."