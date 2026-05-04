Zelenortska Republika odbila pristajanje kruzeru Hondius zbog hantavirusa

Ranije je objavljeno da su preminula i dva nizozemska državljanina, stariji bračni par. Prema najnovijim informacijama operatera, muškarac je umro na brodu 11. travnja, a žena 27. travnja tijekom povratnog putovanja. Kao i kod njemačkog putnika, ostaje nepotvrđeno jesu li te dvije smrti povezane s mogućim izbijanjem hantavirusa na brodu.

Međutim, radi zaštite privatnosti, nisu željeli dodatno komentirati konkretan slučaj. Prethodno je brodski operater Oceanwide Expeditions objavio da je Nijemac preminuo na brodu u nedjelju, od uzroka koji su još nisu jasni.

Nakon sumnje na izbijanje hantavirusa na kruzeru, među preminulima je i njemački putnik, prema navodima njemačkog Ministarstva vanjskih poslova, javlja tagesscahu.

Prema navodima turističkog operatera, virus je zasad pouzdano potvrđen samo u jednom slučaju: 27. travnja još jedan putnik na brodu teško se razbolio. Trenutačno je na liječenju na odjelu intenzivne skrbi u Johannesburgu u Južnoafričkoj Republici. Njegovo je stanje kritično, ali stabilno. Tvrtka je navela da je taj pacijent bio pozitivan na hantavirus.

Razboljela su se i dva člana posade, jedan Britanac i jedan Nizozemac. Obojica imaju respiratorne probleme; jedan ima teške simptome, a drugi blage. Izvor zaraze u oba slučaja nije jasan, a hantavirus još nije potvrđen.

Otočna država Zelenortska Republika zasad je brodu ‘MV Hondius’ odbila dopustiti pristajanje u luci glavnog grada Praije. Lokalna zdravstvena vlast priopćila je da se poduzimaju sve potrebne sigurnosne mjere, uključujući pripreme za moguću medicinsku evakuaciju pacijenata. Situacija je pod kontrolom i trenutačno nema opasnosti za stanovništvo na kopnu.

Kruzing kompanija sada provjerava može li brod, na kojem je ukupno 149 ljudi iz 23 zemlje, nastaviti plovidbu prema Kanarskim otocima te mogu li se putnici iskrcati na Tenerifima ili u Las Palmasu.

Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, nema razloga za uzbunu. ‘Rizik za opću populaciju ostaje nizak’, izjavio je Hans Kluge, regionalni direktor WHO-a za Europu. Dodao je da ‘nema razloga za paniku ni za ograničenja putovanja’.

Hantavirusi se obično prenose izlučevinama glodavaca i mogu izazvati teške respiratorne bolesti. Međutim, prema WHO-u, prijenos s čovjeka na čovjeka moguć je u rijetkim slučajevima.

U Njemačkoj se virusom svake godine zarazi nekoliko stotina ljudi. Prema Institutu Robert Koch, u toj je zemlji u posljednjih 25 godina zabilježen samo jedan smrtni slučaj.