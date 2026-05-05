Kripto skandal trese Poljsku: Žestoko zaratili premijer i predsjednik

Istraga protiv jedne od najvećih kripto burzi u srednjoj Europi pretvorila se u ozbiljan politički sukob u Poljskoj, u kojem se sučeljavaju vlada premijera Donalda Tuska i predsjednik Karol Nawrocki.

Problemi kriptovalutne tvrtke koja je sponzorirala jedan od najvažnijih konzervativnih političkih skupova u SAD-u pretvaraju se u veliki politički sukob u Poljskoj, piše Politico. Mjenjačnica Zondacrypto pod istragom je poljskih tužitelja zbog mogućih gubitaka od najmanje 350 milijuna zlota (oko 82,5 milijuna eura), za koje tvrde da su nastali obmanjivanjem klijenata. Direktor tvrtke Przemysław Kral trenutačno se nalazi u Izraelu te tvrdi da je nevin i da je tvrtka solventna. Slučaj dodatno zaoštrava sukob između proeuropskog premijera Donalda Tuska i nacionalno orijentiranog predsjednika Karola Nawrockog te njegove stranke Pravo i pravda (PiS). Borba je dio šire političke bitke uoči parlamentarnih izbora sljedeće godine, gdje Tuskova desno-liberalna Građanska koalicija vodi, ali bi ipak mogla izgubiti vlast od koalicije desničarskih stranaka. Afera ima i američku dimenziju. Zondacrypto je sponzorirao poljsko izdanje konferencije CPAC, na kojoj je bivša američka ministrica Kristi Noem podržala Nawrockog.

Tuskova vlada koristi slučaj kako bi progurala europsku regulativu o kriptoimovini (MiCA), dok oporba tvrdi da je riječ o politički motiviranom obračunu. Premijer je povezao slučaj s predsjednikovim vetom na zakon kojim bi se provela europska pravila za kripto tržište, koja uključuju standarde i zaštitu ulagatelja. Nawrocki je prošli mjesec odgovorio rekavši da Tuskova vlada riskira osakatiti kripto tržište prekoračenjem regulatornih ovlasti. 'Vlada ne uspijeva zaštititi interese poljskih građana. Kao rezultat toga, želi istjerati cijelo tržište kriptovaluta iz Poljske izravnim pristupom, uključujući i one koji posluju pošteno i ne obmanjuju ljude. To ne rješava nijedan problem', rekao je Nawrocki. Zbigniew Bogucki, voditelj Nawrockijeva ureda, rekao je da predsjednik nije protiv regulacije kriptovaluta, ali ima problema s onim što je nazvao 'nedostatnim regulatornim modelom' koji je predložila vlada.

Sve veća bitka No Tusk koristi istragu protiv kripto burze kao političko oružje protiv svojih protivnika, tvrdeći — bez javno iznesenih dokaza — da je Zondacrypto izgrađen uz pomoć ‘ruskog novca’, što je u Poljskoj posebno osjetljiva optužba. Poručio je da veze burze s političkom desnicom potkopavaju napore za bolju regulaciju kriptotržišta, iako je burza sada registrirana u Estoniji, koja je već uvela europsku regulativu MiCA. ‘Tržište kriptovaluta, odnosno kriptoimovine općenito, mora biti regulirano. U suprotnom će biti otvoreno za prevarante i nastat će potpuni kaos’, rekao je ministar financija Andrzej Domański za Politico. U objavi na društvenim mrežama, direktor Przemysław Kral odbacio je, kako je naveo, ‘politički motivirane napade’ na burzu. Također je ustvrdio da je tvrtka solventna i odbacio optužbe da je ostala bez imovine. ‘Pokušaji da se mene i Zondacrypto uvuče u aktualne političke sukobe jednako su apsurdni koliko i štetni za poljsko tržište inovacija’, rekao je. Zondacrypto je, međutim, bio blisko povezan s konzervativnim političkim aktivnostima. ‘Ono što znamo jest da je Zondacrypto financirao različite aktivnosti na desnoj strani političke scene, uključujući i konferenciju CPAC u Poljskoj’, rekao je Domański. Zaklada Institut suverene Poljske, povezana s bivšim ministrom pravosuđa Zbigniewom Ziobrom, priznala je u travnju da je primila 450.000 zlota od Krala, no ustvrdila je da donaciju nije tražila. Zondacrypto je također veliki sponzor Poljskog olimpijskog odbora. Regionalno državno odvjetništvo u Katowicama priopćilo je 17. travnja da je pokrenulo istragu protiv Zondacrypto ‘na temelju prijava oštećenih osoba i medijskih izvješća koja upućuju na probleme s isplatama sredstava s platforme’. Zondacrypto je jedna od najvećih kripto burzi u srednjoj Europi i omogućavala je trgovanje s više od 150 kriptovaluta. Tužitelji navode da su klijenti bili dovedeni u zabludu u vezi s mogućnošću kupnje i sigurnog pohranjivanja novca i kriptovaluta, što ih je navelo na financijske odluke koje su rezultirale gubicima.