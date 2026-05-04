Iran objavio: Pogodili smo američki ratni brod!; SAD: Lažu, nisu!

Iranska novinska agencija Fars, pozivajući se na lokalne izvore, izvijestila je da su dva projektila pogodila brod američke ratne mornarice u blizini otoka Jask, nakon što je, prema tim navodima, ignorirao upozorenja Revolucionarne garde da se zaustavi.

Ranije je iranska vojska objavila da su njezine pomorske snage spriječile ulazak američkih ratnih brodova u Hormuški tjesnac ‘čvrstim i brzim upozorenjem’. ‘Dodatne informacije bit će objavljene naknadno’, stoji u kratkom priopćenju koje prenosi iranska novinska agencija Tasnim.