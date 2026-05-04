Iran objavio: Pogodili smo američki ratni brod!; SAD: Lažu, nisu!

M. Šurina

04.05.2026 u 12:46

Ilustracija Izvor: Profimedia / Autor: Us Navy/Us Navy / Zuma Press / Profimedia
Iranska agencija Fars objavila je da su dva projektila pogodila američki mornarički brod u blizini otoka Jask, dok Washington najavljuje početak vojne operacije za zaštitu plovidbe u Hormuškom tjesnacu

Iranska novinska agencija Fars, pozivajući se na lokalne izvore, izvijestila je da su dva projektila pogodila brod američke ratne mornarice u blizini otoka Jask, nakon što je, prema tim navodima, ignorirao upozorenja Revolucionarne garde da se zaustavi.

Ranije je iranska vojska objavila da su njezine pomorske snage spriječile ulazak američkih ratnih brodova u Hormuški tjesnac ‘čvrstim i brzim upozorenjem’. ‘Dodatne informacije bit će objavljene naknadno’, stoji u kratkom priopćenju koje prenosi iranska novinska agencija Tasnim.

SAD: To nije istina!

Američki dužnosnici odbacili su iranske tvrdnje da je američki ratni brod pogođen s dvije rakete u blizini Hormuškog tjesnaca. Visoki dužnosnik SAD-a rekao je za Axios da brod nije pogođen.

Navodni napad uslijedio je nakon što je predsjednik Donald Trump izjavio da će Sjedinjene Američke Države u ponedjeljak pokrenuti operaciju ‘Project Freedom’ kako bi ‘usmjeravale’ brodove koji su ostali blokirani u Hormuškom tjesnacu.

Američko središnje zapovjedništvo (CENTCOM) priopćilo je da će u toj operaciji sudjelovati oko 15.000 vojnika, više od 100 zrakoplova i letjelica, kao i ratni brodovi i bespilotne letjelice.

