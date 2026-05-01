Sanchez: Izrael je opet prekršio međunarodno pravo - EU mora suspendirati sporazum

Španjolski premijer Pedro Sanchez upozorio je u četvrtak navečer da je Izrael opet prekršio međunarodno pravo zarobivši 175 aktivista na moru koje mu ne pripada, te je pozvao EU da suspendira sporazum s tom zemljom
„Izrael ponovno krši međunarodno pravo napadom na civilnu flotilu u vodama koje mu ne pripadaju“, poručio je Sanchez preko društvene mreže X.
Izraelska vojska je u noći sa srijede na četvrtak u međunarodnim vodama ispred Grčke presrela više od 20 brodica te privela 175 osoba, među kojima je oko 30 Španjolaca.
'Netanyahu ne poštuje zakon'
„Naša vlada čini sve potrebno kako bi zaštitila i pomogla zadržanim Španjolcima, ali to nije dovoljno. EU mora odmah suspendirati sporazum o partnerstvu i zahtijevati od Netanyahua da poštuje zakon naših mora“, napisao je Sanchez.
U nedjelju je s talijanskog otoka Sicilije krenulo oko 60 brodica s međunarodnim aktivistima i humanitarcima u pokušaj novog probijanja pomorske blokade koju je Izrael uveo 2007. Konvoj nastoji otvoriti stalni humanitarni koridor prema opkoljenom Pojasu Gaze.
Izrael: Provokacija
Izrael je to nazvao „provokacijom“. „Naši hrabri vojnici IDF-a djeluju s profesionalizmom i odlučnošću, suočavajući se s grupom zaluđenih agitatora koji traže pažnju“, napisao je izraelski izaslanik pri UN-u Danny Danon na X-u.
Svoj put prema Pojasu Gaze nastavljaju preostale 32 brodice, među kojima i brod "Shireen" s deseteročlanom posadom i hrvatskom kapetanicom Moranom Miljanović. Njima bi se trebalo priključiti po desetak brodica iz Grčke i Turske, izvijestila je flotila.
Objavljena zajednička deklaracija
Španjolska i još deset zemalja, među kojima Brazil, Kolumbija, Turska i Južna Afrika, objavile su u četvrtak zajedničku deklaraciju u kojoj zahtijevaju trenutno puštanje na slobodu aktivista „čija je mirna i civilna inicijativa humanitarnog karaktera namijenjena privlačenju pažnje međunarodne zajednice na humanitarnu katastrofu u Gazi“.
„Izraelski napadi na brodove i ilegalno zadržavanje humanitarnih aktivista u međunarodnim vodama predstavljaju očite povrede međunarodnog prava i međunarodnog humanitarnog prava“, naveli su.