Sanchez: Izrael je opet prekršio međunarodno pravo - EU mora suspendirati sporazum

„Izrael ponovno krši međunarodno pravo napadom na civilnu flotilu u vodama koje mu ne pripadaju“, poručio je Sanchez preko društvene mreže X.

Izraelska vojska je u noći sa srijede na četvrtak u međunarodnim vodama ispred Grčke presrela više od 20 brodica te privela 175 osoba, među kojima je oko 30 Španjolaca.

'Netanyahu ne poštuje zakon'

„Naša vlada čini sve potrebno kako bi zaštitila i pomogla zadržanim Španjolcima, ali to nije dovoljno. EU mora odmah suspendirati sporazum o partnerstvu i zahtijevati od Netanyahua da poštuje zakon naših mora“, napisao je Sanchez.

U nedjelju je s talijanskog otoka Sicilije krenulo oko 60 brodica s međunarodnim aktivistima i humanitarcima u pokušaj novog probijanja pomorske blokade koju je Izrael uveo 2007. Konvoj nastoji otvoriti stalni humanitarni koridor prema opkoljenom Pojasu Gaze.