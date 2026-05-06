Bivša glavna tužitelja Haškog suda postala generalna guvernerka Kanade

„Tijekom više od pet desetljeća, Louise Arbour bila je glas onih čije je dostojanstvo bilo gaženo, zahtijevala je odgovornost institucija i mijenjala živote svojom predanošću“, izjavio je Mark Carney u utorak.

Bivša visoka povjerenica Ujedinjenih naroda za ljudska prava i bivša glavna tužiteljica M eđunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju (ICTY) te Međunarodnog kaznenog suda za Ruandu (ICTR), Louise Arbour postat će 31. generalna guvernerka Kanade i šesta žena na toj dužnosti.

„Kao sljedeća generalna guvernerka Kanade, Louise Arbour predstavljat će ono najbolje od naše zemlje pred našim građanima i cijelim svijetom: Kanadu koja je svjesna izazova i vjerna svojim vrijednostima“, dodao je.

Louise Arbour zamijenit će Mary Simon, prvu pripadnicu autohtonog naroda na mjestu generalne guvernerke Kanade. Simon je bila na dužnosti od srpnja 2021. godine, a imenovao ju je bivši premijer Justin Trudeau.

„Prihvaćam ove odgovornosti s dubokim osjećajem dužnosti, u trenutku kada se Kanađanke i Kanađani suočavaju sa složenošću i promjenama“, izjavila je Louise Arbour u utorak uz premijera.

Generalna guvernerka ima uglavnom protokolarne funkcije, no one su ipak ključne za funkcioniranje kanadskog parlamentarnog sustava. Ona vodi ceremonije polaganja prisege vlada, službeno potpisuje zakone te može sazvati ili raspustiti parlament.