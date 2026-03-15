Iz MORH-a napali Milanovića: Otkrio si vojnu tajnu, to je izdaja!

"Ispada da je Anušić mjesecima tajio od predsjednika vlade činjenicu da Srbija ima određenu vrstu oružja, što je jako važno . Tu treba zastati. Jer onda bismo valjda s tim saznanjem i mi u svojim nabavama prilagodili svoju orijentaciju pa nabavili, recimo, proturaketne sustave i protuzračnu obranu", rekao je Milanović novinarima na I. Memorijalnom šahovskom turniru "Sanjin Španović".

Milanović je prozvao Anušića da je mjesecima tajio informaciju da Srbija posjeduje balističke rakete s dometom od 400 kilometara.

U nastavku je rekao kako Hrvatska nema baš nikakav interes napadati Srbiju, obzirom na to da Hrvatska, kako je rekao, ima 17 tisuća vojnika. 'Što ćemo mi tamo s tim brojem vojnika', rekao je.

MORH neslužbeno: Ovo je izdaja

Iz MORH-a nisu komentirali Milanovićeve tvrdnje o srpskim raketama, ali su zato za televiziju RTL neslužbeno poručili da je otkrivanje podatka o broju vojnika u oružanim snagama - izdaja.

S time se ne slaže vojni analitičar Igor Tabak, koji kaže da niti taj podatak, niti podatak o raketama koji je Anušić zatajio, ne predstavljaju vojnu tajnu.

'Svaki fijasko i svaka neracionalnost u trošenju novaca može se pokriti pod tajnost. To je zgodan izgovor', rekao je Tabak.