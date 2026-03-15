ORUŽANA PREPUCAVANJA

Iz MORH-a napali Milanovića: Otkrio si vojnu tajnu, to je izdaja!

B. S.

15.03.2026 u 19:45

Ivan Anušić i Zoran Milanović Izvor: Pixsell / Autor: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Bionic
Reading

Izjave Zorana Milanovića o srpskim raketama, među koje se provukao i podatak o broju pripadnika Hrvatske vojske, izazvale su novu rundu prepucavanja između Pantovčaka i Vlade

Milanović je prozvao Anušića da je mjesecima tajio informaciju da Srbija posjeduje balističke rakete s dometom od 400 kilometara.

"Ispada da je Anušić mjesecima tajio od predsjednika vlade činjenicu da Srbija ima određenu vrstu oružja, što je jako važno. Tu treba zastati. Jer onda bismo valjda s tim saznanjem i mi u svojim nabavama prilagodili svoju orijentaciju pa nabavili, recimo, proturaketne sustave i protuzračnu obranu", rekao je Milanović novinarima na I. Memorijalnom šahovskom turniru "Sanjin Španović".

Zoran Milanović o srpskom naoružanju Izvor: Pixsell / Autor: Igor Šoban/PIXSELL

U nastavku je rekao kako Hrvatska nema baš nikakav interes napadati Srbiju, obzirom na to da Hrvatska, kako je rekao, ima 17 tisuća vojnika. 'Što ćemo mi tamo s tim brojem vojnika', rekao je.

MORH neslužbeno: Ovo je izdaja

Iz MORH-a nisu komentirali Milanovićeve tvrdnje o srpskim raketama, ali su zato za televiziju RTL neslužbeno poručili da je otkrivanje podatka o broju vojnika u oružanim snagama - izdaja.

S time se ne slaže vojni analitičar Igor Tabak, koji kaže da niti taj podatak, niti podatak o raketama koji je Anušić zatajio, ne predstavljaju vojnu tajnu.

'Svaki fijasko i svaka neracionalnost u trošenju novaca može se pokriti pod tajnost. To je zgodan izgovor', rekao je Tabak.

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
UOČI IZBORA

UOČI IZBORA

najpopularnije

Još vijesti