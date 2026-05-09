FOTO Završio prvi krug vojnog roka, izabrani najbolji mladi ročnici

Obuka prvog naraštaja ročnika na temeljnom vojnom osposobljavanju završila je u subotu svečanim postrojavanjem u vojarnama u Požegi, Kninu i Slunju, izvijestili su iz Ministarstva obrane te dodali da su na završnom natjecanju ročnika izabrani i najbolji među njima

Tijekom dvomjesečne obuke ročnici su na tri vojne lokacije usvajali temeljne vojničke vještine – rukovanje osobnim naoružanjem i korištenje suvremene opreme, uključujući dronove, pružanje prve pomoći te osnove samoobrane. Obuka je, kažu u MORH-u, značajno obogaćena i potporom Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, što je mladim ročnicima omogućilo dodatna znanja i iskustva u suvremenom vojnom okruženju.

Stečena znanja, vještine i spremnost mladi ročnici i ročnice 1. naraštaja pokazali su posljednjeg tjedna obuke na natjecanju za najboljeg među njima na vježbalištu vojarne "123. brigade HV" u Požegi. Natjecanje je organizirala Bojna za temeljno vojno osposobljavanje Središta za obuku pješaštva i oklopništva Zapovjedništva za obuku i doktrinu Hrvatske kopnene vojske, a sudjelovalo je 12 ročnika i šest ročnica, počelo je provjerom tjelesne spremnosti i pismenim testom, a završni izazov bila je staza s pješačkim preprekama na kojoj je, u što kraćem roku, trebalo uspješno svladati 15 radnih točaka.

Završila obuka prvog naraštaja ročnika Izvor: Ostale fotografije / Autor: MORH/ T. Brandt







+9 Završila obuka prvog naraštaja ročnika Izvor: Ostale fotografije / Autor: MORH/ T. Brandt

Na natjecanju u Požegi najbolji ročnici - Helena Petrović i Damir Pastvečko Najbolja ročnica je 19-godišnja Helena Petrović iz Slunja, a najbolji ročnik 23-godišnji Damir Pastvečko iz Kršinaca kod Našica. Oboje su se na Temeljnu vojnu obuku prijavili dobrovoljno. "Planiram ostati u Hrvatskoj vojsci zbog toga sam i došla. Iznenađena sam i ponosna na sebe, zahvalna instruktorima koji su me hrabrili te roditeljima koji su cijelo vrijeme uz mene. Ova dva mjeseca brzo su prošla, svaki dan bio je ispunjen", rekla je Helena Petrović.