Znanstvenici pronašli način da zaustave nakupljanje sala na trbuhu

Starenje ne donosi samo višak kilograma, već i promjene u raspodjeli masnog tkiva. Sve se više masnoće, naime, nakuplja se u području abdomena, gdje može ozbiljno ugroziti zdravlje. Znanstvenici su sada otkrili da važnu ulogu u tom procesu ima testosteron, prenosi Science Daily.

U istraživanju provedenom na starijim ženama koje su se oporavljale od prijeloma kuka pokazalo se da kombinacija testosteronskog gela i tjelovježbe može spriječiti povećanje opasne visceralne masnoće.

Većina tjelesne masnoće nalazi se neposredno ispod kože i nije štetna, no visceralna masnoća nakuplja se duboko u trbušnoj šupljini, oko unutarnjih organa, te se povezuje s dijabetesom i srčanožilnim bolestima.

'Kako muškarci i žene stare, dolazi do nezdrave preraspodjele masnoće prema visceralnom području', rekao je Jacob Earp, docent kineziologije na Fakultetu za poljoprivredu, zdravlje i prirodne resurse (CAHNR). Dodao je da klasične metode mršavljenja nisu usmjerene na visceralnu masnoću te da kod starijih osoba često dovode i do gubitka mišićne mase, što može biti problematično.