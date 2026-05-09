Znanstvenici pronašli način da zaustave nakupljanje sala na trbuhu

Jednostavna hormonska terapija mogla bi pomoći starijim osobama da spriječe nakupljanje opasne visceralne masnoće i pritom poboljšati oporavak nakon teških ozljeda
Starenje ne donosi samo višak kilograma, već i promjene u raspodjeli masnog tkiva. Sve se više masnoće, naime, nakuplja se u području abdomena, gdje može ozbiljno ugroziti zdravlje. Znanstvenici su sada otkrili da važnu ulogu u tom procesu ima testosteron, prenosi Science Daily.
U istraživanju provedenom na starijim ženama koje su se oporavljale od prijeloma kuka pokazalo se da kombinacija testosteronskog gela i tjelovježbe može spriječiti povećanje opasne visceralne masnoće.
Većina tjelesne masnoće nalazi se neposredno ispod kože i nije štetna, no visceralna masnoća nakuplja se duboko u trbušnoj šupljini, oko unutarnjih organa, te se povezuje s dijabetesom i srčanožilnim bolestima.
'Kako muškarci i žene stare, dolazi do nezdrave preraspodjele masnoće prema visceralnom području', rekao je Jacob Earp, docent kineziologije na Fakultetu za poljoprivredu, zdravlje i prirodne resurse (CAHNR). Dodao je da klasične metode mršavljenja nisu usmjerene na visceralnu masnoću te da kod starijih osoba često dovode i do gubitka mišićne mase, što može biti problematično.
Istraživanje na ženama
Earp je vodio istraživanje, objavljeno u časopisu Obesity Pillars, a u njemu je sudjelovalo 66 žena starijih od 65 godina koje su se oporavljale od prijeloma kuka. Sve sudionice sudjelovale su u programu vježbanja, no samo je jedna skupina dobivala testosteronski gel.
Nakon šest mjeseci ukupna količina tjelesne masnoće bila je slična u obje skupine, ali se razlikovala raspodjela masnoće. Žene koje su koristile testosteronski gel imale su manje visceralne masnoće dok je kod druge skupine zabilježen njezin porast.
'Nakon ozljeda i tijekom starenja očekujemo povećanje visceralne masnoće. Ovo istraživanje preokrenulo je taj trend', rekao je Earp.
Autori smatraju da bi ovakav pristup mogao pomoći starijim ženama da se uspješnije oporave nakon ozbiljnih ozljeda i dugoročno očuvaju kvalitetu života.