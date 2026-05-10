Trump profitira od ratova diljem svijeta: 'Čekam 40 godina da Hrvatska iskoristi priliku'

Ivor Kruljac

10.05.2026 u 14:09

Donald Trump
Donald Trump
Da od rata u Ukrajini i na Bliskom istoku profitira SAD i američki predsjednik Donald Trump, smatraju analitičari Neven Vidaković i Ivica Jakić. S druge strane, Jakić smatra da Hrvatska može postati pouzdani američki partner, ali Vidakovića brine da ne iskorištavamo prilike koje imamo

Ratovi donose patnju mnogima, ali i profit pojedincima. Kad se pogledaju rat u Ukrajini i na Bliskom istoku, analitičari Neven Vidaković i Ivica Jakić ustvrdili su gostujući u 'Studiju 4' HRT-a da je upravo američki predsjednik Donald Trump izvukao ozbiljne geopolitičke i energetske koristi.

'Europa se odrekla ruskog plina i velikim dijelom ruske nafte. Amerika je dobila snažniji utjecaj na jugoistok Europe i otvorila prostor za plasman vlastitog plina i nafte', ustvrdio je energetski analitičar Jakić navodeći da je Trump ostvario ključne energetske interese SAD-a.

Dodao je i da Washington sada raspolaže ogromnim količinama plina i nafte iz Venezuele, a pritom je prisilio Kinu na veće kupovanje ruske nafte što mu s vremenom može otvoriti prostor za nove energetske pregovore s Kinom.

Slabljenje BRICS-a i Europa koja se gura ka militarizaciji

Vidaković je komentirajući akcije prema Iranu ustvrdio da je pravi američki cilj ekonomski i geopolitički jer je Trump time spriječio širenje BRICS-a vratio Saudijsku Arabiju pod američko okrilje dok je Europa maknuta iz ' ozbiljne političke i vojne igre '. Pritom Europa ulazi u opasnu fazu prevelikih vojnih ulaganja.

'Europa se gura prema militarizaciji, a ne prema tehnološkom razvoju. Onog trenutka kada europski proračun postane više fokusiran na vojnu industriju, automatski će se uzimati novac od razvoja i Europa će sljedećih deset godina tehnološki padati', strahuje Vidaković.

Jakić je ustvrdio da Rusija ide u izolaciju, ali pritom će stradati i sama Europa koja se ranije oslanjala na Rusiju za svoje energetske potrebe.

'Europa je svoje gospodarstvo temeljila na jeftinom ruskom plinu, visokoj tehnologiji i proizvodnim procesima u Kini. To je sada gotovo sve palo u vodu', naveo je.

Hrvatska: 'Stalno imamo nekakvu priliku'

U svemu, tome, tu je i Hrvatska, koja ne može izbjeći novo preslagivanje globalnih odnosa. Jakić smatra da naša zemlja može postati važna destinacija za visokotehnološke investicije iz Amerike pod uvjetom stabilnosti i gospodarskog rasta.

'Hrvatska se pokazala kao pouzdan i siguran saveznik Sjedinjenih Američkih Država. Otvorila je vrata južnoj interkonekciji plina prema Bosni i Hercegovini i omogućila razvoj data centra u Hrvatskoj', naveo je.

S druge strane, Vidaković je naveo da Hrvatska ima vlastite potencijale, ali i da iste još uvijek ne koristi dovoljno.

'Stalno imamo nekakvu priliku. Čekam 40 godina da neku priliku stvarno uhvatimo i počnemo sami voditi svoju državu', ustvrdio je.

