Trump profitira od ratova diljem svijeta: 'Čekam 40 godina da Hrvatska iskoristi priliku'

Da od rata u Ukrajini i na Bliskom istoku profitira SAD i američki predsjednik Donald Trump, smatraju analitičari Neven Vidaković i Ivica Jakić. S druge strane, Jakić smatra da Hrvatska može postati pouzdani američki partner, ali Vidakovića brine da ne iskorištavamo prilike koje imamo

Ratovi donose patnju mnogima, ali i profit pojedincima. Kad se pogledaju rat u Ukrajini i na Bliskom istoku, analitičari Neven Vidaković i Ivica Jakić ustvrdili su gostujući u 'Studiju 4' HRT-a da je upravo američki predsjednik Donald Trump izvukao ozbiljne geopolitičke i energetske koristi. Svijet svakodnevno prati ratove u Ukrajini i na Bliskom istoku. Analitičari Neven Vidaković i Ivica Jakić u "Studiju 4", ustvrdili su da ratovi iscrpljuju i globalno gospodarstvo. Obojica smatraju da je Donald Trump, iz sukoba izvukao ozbiljne geopolitičke i energetske koristi.

'Europa se odrekla ruskog plina i velikim dijelom ruske nafte. Amerika je dobila snažniji utjecaj na jugoistok Europe i otvorila prostor za plasman vlastitog plina i nafte', ustvrdio je energetski analitičar Jakić navodeći da je Trump ostvario ključne energetske interese SAD-a. Dodao je i da Washington sada raspolaže ogromnim količinama plina i nafte iz Venezuele, a pritom je prisilio Kinu na veće kupovanje ruske nafte što mu s vremenom može otvoriti prostor za nove energetske pregovore s Kinom. Slabljenje BRICS-a i Europa koja se gura ka militarizaciji Vidaković je komentirajući akcije prema Iranu ustvrdio da je pravi američki cilj ekonomski i geopolitički jer je Trump time spriječio širenje BRICS-a vratio Saudijsku Arabiju pod američko okrilje dok je Europa maknuta iz ' ozbiljne političke i vojne igre '. Pritom Europa ulazi u opasnu fazu prevelikih vojnih ulaganja. 'Europa se gura prema militarizaciji, a ne prema tehnološkom razvoju. Onog trenutka kada europski proračun postane više fokusiran na vojnu industriju, automatski će se uzimati novac od razvoja i Europa će sljedećih deset godina tehnološki padati', strahuje Vidaković.

Jakić je ustvrdio da Rusija ide u izolaciju, ali pritom će stradati i sama Europa koja se ranije oslanjala na Rusiju za svoje energetske potrebe. 'Europa je svoje gospodarstvo temeljila na jeftinom ruskom plinu, visokoj tehnologiji i proizvodnim procesima u Kini. To je sada gotovo sve palo u vodu', naveo je.