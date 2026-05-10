Starmer odbija pozive na ostavku: 'Neću pobjeći od posla, gurnuti zemlju u kaos'

Laburisti su na izborima prošli četvrtak zabilježili najgori poraz neke vladajuće stranke na lokalnim izborima u više od tri desetljeća, što potiče sve veći broj zastupnika da traže Starmerovu smjenu.

Bivša ministrica u njegovoj vladi Catherine West najavila je da će tražiti potporu drugih zastupnika kako bi pokrenula postupak izbora novog čelnika, osim ako vlada do ponedjeljka sama ne poduzme korake za smjenu premijera.

U intervjuu za Observer, objavljenom u nedjelju, Starmer je rekao da će voditi Laburističku stranku i na idućim parlamentarnim izborima.

„Neću pobjeći od posla za koji sam izabran u srpnju 2024. Neću gurnuti zemlju u kaos”, naglasio je.