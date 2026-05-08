Iz milanske Scale ravno u politiku: Slavna sopranistica ulazi u mađarski parlament

Nakon što je zablistala u ulogama u milanskoj Scali, njujorškom Metropolitanu i Bečkoj državnoj operi, 63-godišnja sopranistica odlučila je prijeći s operne pozornice u političku arenu.

Rođena u Budimpešti, dio djetinjstva provela je u gradu Szolnoku, u središnjoj Mađarskoj, gdje je osvojila zastupničko mjesto. Studirala je na Akademiji Liszt u Budimpešti prije nego što se 1994. proslavila u milanskoj Scali ulogom Gilde u Verdijevu Rigolettu.

Jedna je od prvih istaknutih osoba na mađarskoj kulturnoj sceni koja je podržala pokret Petera Magyara, nastupivši na skupu već u travnju 2024., samo nekoliko tjedana nakon što se proeuropski konzervativac pojavio na političkoj sceni.