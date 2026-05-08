Božinović na Mostar Security forumu: Snažno zagovaramo europski put BiH

Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izjavio je u Mostaru da je za Republiku Hrvatsku iznimno važna stabilnost i sigurnost BiH, kao i ravnopravnost triju konstitutivnih naroda te najavio nastavak potpore u realizaciji euroatlantskih ciljeva
“Hrvatska, kao što znate, snažan je zagovornik europskog i euroatlantskog puta Bosne i Hercegovine. Mislimo da je to najbolje i za sve građane Bosne i Hercegovine, za sva tri konstitutivna naroda, za državu kao takvu. Naravno, to je dobro i za Hrvatsku”, rekao je Božinović uoči početka međunarodne sigurnosne konferencije “Mostar Security Forum 2026”.
Božinović je rekao kako sama činjenica da događaj sponzorira NATO govori o važnosti koju ovaj dio Europe, pa i Mostar, imaju u raspravama o suvremenim sigurnosnim prijetnjama.
“Drago mi je da i u ovom trenutku, kad uglavnom vijesti dolaze iz rata u Ukrajini i uz nestabilnosti na Srednjem i Bliskom istoku, Mostar, a time i Bosna i Hercegovina, bude u fokusu međunarodnih organizacija”, poručio je Božinović.
Prorektor Sveučilišta obrane i sigurnosti “Dr. Franjo Tuđman” Goran Akrap, jedan od suorganizatora konferencije, rekao je da NATO ima budućnost, ali da ona podrazumijeva jačanje unutarnjih kapaciteta i sposobnosti.
'NATO ima budućnost'
“Brojni su oni koji govore danas da to nema budućnost i to je ozbiljna greška. Ne da NATO nema budućnost, nego je njegova budućnost jačanje unutarnjih kapaciteta i sposobnosti zemalja članica Europske unije koje su saveznici unutar NATO saveza i jačanje naših obrambenih i preventivnih sposobnosti u otklanjanju brojnih sigurnosnih izazova s kojima ćemo se suočiti”, rekao je Akrap.
Veleposlanik NATO-a u Bosni i Hercegovini Vladimir Vučinić ocijenio je da je sigurnost BiH i zapadnog Balkana važna za sigurnost Europe i šireg euroatlantskog prostora.
Na Mostar Security Forumu kroz dva panela sudionici će razmjenjivati poglede o aktualnim sigurnosnim izazovima, hibridnim prijetnjama i budućnosti transatlantske sigurnosne arhitekture.
Pritom je posebno istaknuta sigurnost BiH i zapadnog Balkana te europski i euroatlantski put ove zemlje.