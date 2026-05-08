Božinović na Mostar Security forumu: Snažno zagovaramo europski put BiH

“Hrvatska, kao što znate, snažan je zagovornik europskog i euroatlantskog puta Bosne i Hercegovine. Mislimo da je to najbolje i za sve građane Bosne i Hercegovine, za sva tri konstitutivna naroda, za državu kao takvu. Naravno, to je dobro i za Hrvatsku”, rekao je Božinović uoči početka međunarodne sigurnosne konferencije “Mostar Security Forum 2026”.

Božinović je rekao kako sama činjenica da događaj sponzorira NATO govori o važnosti koju ovaj dio Europe, pa i Mostar, imaju u raspravama o suvremenim sigurnosnim prijetnjama.

“Drago mi je da i u ovom trenutku, kad uglavnom vijesti dolaze iz rata u Ukrajini i uz nestabilnosti na Srednjem i Bliskom istoku, Mostar, a time i Bosna i Hercegovina, bude u fokusu međunarodnih organizacija”, poručio je Božinović.