HDZ prelomio? Milanovićeva kandidatkinja za čelo Vrhovnog suda

Bi. S.

05.05.2026 u 17:26

Mirta Matić
Vrhovni sud trebao bi dobiti predsjednicu, piše Jutarnji list

Prema izvorima iz HDZ-a, piše Jutarnji list, vladajuća većina će u petak, 15. svibnja, izabrati Mirtu Matić, sutkinju Visokog trgovačkog suda, za predsjednicu Vrhovnog suda.

Izbor Matić na čelo Vrhovnog suda, koji je od ožujka prošle godine, kada je umro Radovan Dobronić, bez predsjednika, HDZ ne uvjetuje izborom troje ustavnih sudaca.

Većina će, kažu dobro upućeni izvori iz vladajuće stranke, izglasati Mirtu Matić neovisno o tome hoće li SDP podržati troje kandidata za suce Ustavnog suda koje je saborski Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav prošlog tjedna uputio na plenarnu sjednicu.

