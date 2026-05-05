Kerum u središtu novog skandala: Zanimljiva je uloga jednog gradskog službenika

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta reagirao je na novi skandal u kojega je po pisanju medija uključen njegov koalicijski partner Željko Kerum, ali i predsjednik Splitske zajednice sportova Andrija Polić koji je, kako neslužbene informacije govore, na javnom natječaju trebao biti izabran za novog pročelnika u splitskoj gradskoj upravi

Kako je otkrio novinar Telegrama Denis Mahmutović, Kerum je kroz dugi niz godina bespravno gradio kompleks u Kaštelima u kojemu se između ostalog nalazi njegova konoba Pršut, pa čak i usprkos rješenjima građevinske inspekcije. Još nevjerojatnije, tadašnji gradski službenik u Kaštelima Polić po navodima Telegram potpisao je rješenje o legalizaciji Kerumovog kompleksa uz obrazloženje da je on postojao na snimci iz 2011. godine koja služi kao podloga za legalizaciju bespravnih objekata u Hrvatskoj, premda to nije istina.

Policija, Državno odvjetništvo i Državni inspektorat u protekla dva dana nisu reagirali na ovo otkriće. Polić je odbio komunicirati s novinarima, a Željko Kerum ponovno ih je izvrijeđao. Gradonačelnik Tomislav Šuta danas je najprije upitan o mogućoj odgovornosti Andrije Polića, koji vodi Splitski savez sportova kao udrugu preko koje se klubovima raspodjeljuje značajan novac iz gradskog proračuna. 'Što se tiče Saveza sportova i općenito cijele te teme, svatko ima svoj OIB i svatko odgovara za svoje postupke. U medijima sam vidio neke informacije, a koliko su točne, treba pitati osobe koje se spominje. Svatko odgovara za svoje postupke, ako mu se nešto dokaže', rekao je Šuta. Upitan je i oko javne tajne da je upravo Poliću namijenjena funkcija gradskog pročelnika za sport. 'Svatko ima pravo govoriti što hoće, ali postoje javni natječaji na kojima se provode i testiranja. Do sada ih je provedeno sedam. Bilo je i kandidata koji nisu prošli testiranje. Ovdje nije riječ o imenovanju, nego se radi o javnom natječaju na koji se može prijaviti svatko tko ima ambiciju, ako zadovoljava uvjete. Ja nikome ne mogu zabraniti da se natječe', okolišao je Šuta.