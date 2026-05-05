Kerum u središtu novog skandala: Zanimljiva je uloga jednog gradskog službenika

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta reagirao je na novi skandal u kojega je po pisanju medija uključen njegov koalicijski partner Željko Kerum, ali i predsjednik Splitske zajednice sportova Andrija Polić koji je, kako neslužbene informacije govore, na javnom natječaju trebao biti izabran za novog pročelnika u splitskoj gradskoj upravi
Kako je otkrio novinar Telegrama Denis Mahmutović, Kerum je kroz dugi niz godina bespravno gradio kompleks u Kaštelima u kojemu se između ostalog nalazi njegova konoba Pršut, pa čak i usprkos rješenjima građevinske inspekcije.
Još nevjerojatnije, tadašnji gradski službenik u Kaštelima Polić po navodima Telegram potpisao je rješenje o legalizaciji Kerumovog kompleksa uz obrazloženje da je on postojao na snimci iz 2011. godine koja služi kao podloga za legalizaciju bespravnih objekata u Hrvatskoj, premda to nije istina.
Policija, Državno odvjetništvo i Državni inspektorat u protekla dva dana nisu reagirali na ovo otkriće. Polić je odbio komunicirati s novinarima, a Željko Kerum ponovno ih je izvrijeđao.
Gradonačelnik Tomislav Šuta danas je najprije upitan o mogućoj odgovornosti Andrije Polića, koji vodi Splitski savez sportova kao udrugu preko koje se klubovima raspodjeljuje značajan novac iz gradskog proračuna.
'Što se tiče Saveza sportova i općenito cijele te teme, svatko ima svoj OIB i svatko odgovara za svoje postupke. U medijima sam vidio neke informacije, a koliko su točne, treba pitati osobe koje se spominje. Svatko odgovara za svoje postupke, ako mu se nešto dokaže', rekao je Šuta.
Upitan je i oko javne tajne da je upravo Poliću namijenjena funkcija gradskog pročelnika za sport.
'Svatko ima pravo govoriti što hoće, ali postoje javni natječaji na kojima se provode i testiranja. Do sada ih je provedeno sedam. Bilo je i kandidata koji nisu prošli testiranje. Ovdje nije riječ o imenovanju, nego se radi o javnom natječaju na koji se može prijaviti svatko tko ima ambiciju, ako zadovoljava uvjete. Ja nikome ne mogu zabraniti da se natječe', okolišao je Šuta.
Tvrdi da je nakon izbijanja afera u brojnim sportskim savezima zatražio reviziju u Splitskom savezu sportova te da ondje nije pronađeno ništa sporno, no ponovno nije konkretno odgovorio na pitanje je li mu prihvatljivo da osoba za koju se vežu ozbiljne sumnje u krivotvorenje dokumentacije rukovodi raspodjelom golemih iznosa gradskog novca namijenjenog sportu i sportašima.
'Ne mogu bilo koga osuđivati, ali ako se nešto utvrdi, procedura je poznata. Biranje predsjednika Splitskog saveza sportova je regulirano njihovim internim aktima', rekao je.
Uslijedila su pitanja o Kerumu, ključnom koalicijskom partneru Šute i HDZ-a koji je, po svemu sudeći, ponovno u problemu sa zakonom. Nedavno je, podsjetimo, proveo dva tjedna u zatvoru jer je izazvao prometnu nesreću i pobjegao.
'Naravno da nije dobro kad se takve stvari događaju. Ja sam do sada bio jasan, a i dalje ostajem pri stavu da onaj tko se bavi politikom treba poštovati pravila ponašanja', škrt na riječima bio je Šuta.