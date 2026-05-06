Gradonačelnik Sinja potvrdio: Zaustavljena izgradnja ilegalnog groblja, 13 osoba već kupilo grobna mjesta

Gradonačelnik Sinja Miro Bulj potvrdio je kako je komunalno redarstvo izašlo na teren i utvrdilo da nema građevinske dozvole te da to područje nije namijenjeno za groblje.

Privatni investitor na parceli, tik uz mjesno groblje, počeo je s izgradnjom grobnih mjesta bez dozvole, a otkriveno je i kako je sklopio ugovore o prodaji s 13 osoba. Komunalni redar zaustavio je radove, a sad slijedi utvrđivanje činjenica i informiranje ostalih nadležnih tijela.