Gradonačelnik Sinja potvrdio: Zaustavljena izgradnja ilegalnog groblja, 13 osoba već kupilo grobna mjesta

Izgradnja grobnih mjesta na privatnom zemljištu nedaleko Sinja zaustavljena je, nakon što je informacija o tome dospjela u javnost.
Gradonačelnik Sinja Miro Bulj potvrdio je kako je komunalno redarstvo izašlo na teren i utvrdilo da nema građevinske dozvole te da to područje nije namijenjeno za groblje.
Privatni investitor na parceli, tik uz mjesno groblje, počeo je s izgradnjom grobnih mjesta bez dozvole, a otkriveno je i kako je sklopio ugovore o prodaji s 13 osoba. Komunalni redar zaustavio je radove, a sad slijedi utvrđivanje činjenica i informiranje ostalih nadležnih tijela.
'Mi smo pokrenuli proceduru izmjena prostornih planova i definirat ćemo novo groblje u Sinju', rekao je Bulj, a prenosi HRT.
Podsjetimo, da se u Hrvatskoj grade groblja na privatnim parcelama javnost je saznala nakon što je otkriven slučaj ilegalnog groblja u Marini pokraj Trogira. Da to nije izolirani slučaj pokazuje i ovaj slučaj iz Glavica kod Sinja.