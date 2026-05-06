najavio gradnju novog groblja

Gradonačelnik Sinja potvrdio: Zaustavljena izgradnja ilegalnog groblja, 13 osoba već kupilo grobna mjesta

M.Či.

06.05.2026 u 18:00

Groblje (ilustracija) Izvor: Pixsell / Autor: Damir Spehar/PIXSELL
Izgradnja grobnih mjesta na privatnom zemljištu nedaleko Sinja zaustavljena je, nakon što je informacija o tome dospjela u javnost.

Gradonačelnik Sinja Miro Bulj potvrdio je kako je komunalno redarstvo izašlo na teren i utvrdilo da nema građevinske dozvole te da to područje nije namijenjeno za groblje.

Privatni investitor na parceli, tik uz mjesno groblje, počeo je s izgradnjom grobnih mjesta bez dozvole, a otkriveno je i kako je sklopio ugovore o prodaji s 13 osoba. Komunalni redar zaustavio je radove, a sad slijedi utvrđivanje činjenica i informiranje ostalih nadležnih tijela.

'Mi smo pokrenuli proceduru izmjena prostornih planova i definirat ćemo novo groblje u Sinju', rekao je Bulj, a prenosi HRT.

Podsjetimo, da se u Hrvatskoj grade groblja na privatnim parcelama javnost je saznala nakon što je otkriven slučaj ilegalnog groblja u Marini pokraj Trogira. Da to nije izolirani slučaj pokazuje i ovaj slučaj iz Glavica kod Sinja.

