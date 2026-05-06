Bačić najavio nadzor zbog ilegalnog groblja u Marini: 'To je nedopustivo!'

U Hrvatskoj ne može biti privatnih groblja. Za sva groblja, da bi bila usuglašena sa zakonom, moraju postojati odluke općinskog ili gradskog vijeća, te se moraju znati upravitelji groblja što su, u pravilu, lokalna komunalna poduzeća, rekao je Bačić u srijedu novinarima u Splitu.

Dodao je da za slučaj koji se dogodio u Marini, u Ministarstvu nisu znali dok nije objavljen u medijima.

"Koliko imam informacija, građevinska inspekcija je zatvorila i zabranila daljnje aktivnosti na tom nezakonito izgrađenom groblju, a moje će Ministarstvo tijekom idućih deset dana napraviti nadzor i u općini Marina i u lokalnom komunalnom poduzeću kako bismo utvrdili sve okolnosti kako je do toga uopće došlo”, najavio je Bačić.