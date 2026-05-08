'Europa se predugo oslanjala na energiju iz Rusije, robu iz Kine i jeftinu sigurnost iz SAD-a'

Bivši danski premijer i nekadašnji čelnik NATO-a smatra da je američki predsjednik Donald Trump otvorio previše pitanja oko američke predanosti članku 5 NATO-a, odnosno načelu kolektivne obrane. 'Trump je izazvao toliko sumnji u svoju predanost članku 5 i obrani Europe da Europljani mogu izvući samo jedan zaključak: moramo stati na vlastite noge i sami biti sposobni braniti svoj kontinent', rekao je Rasmussen.

'Ono čemu trenutno svjedočimo jest raspad NATO-a , a to je opasno ', rekao je Rasmussen.

Prema njegovu prijedlogu, u novu bi obrambenu strukturu mogle ući samo države koje izdvajaju najmanje pet posto BDP-a za obranu, prihvaćaju sigurnosna jamstva slična članku 5 NATO-a i ne mogu blokirati vojne operacije pojedinačnim vetom.

'Niti Europska unija niti NATO trenutačno nisu prikladni za jačanje europskog obrambenog stupa unutar Saveza', ustvrdio je Rasmussen, dodajući kako Europi trebaju 'novi obrambeni planovi i nove vojne sposobnosti', kao i povećanje proizvodnje oružja i streljiva.

No naglasio je da NATO i dalje vidi kao ključni dio europske sigurnosne arhitekture. 'I dalje vjerujem da će NATO ostati kamen temeljac naše obrane, a krajnje sigurnosno jamstvo ostaje američki nuklearni kišobran', rekao je. No dodao je kako bi konvencionalnu obranu Europa trebala moći osiguravati sama.

Rasmussen smatra i da bi Ukrajina trebala postati dio buduće europske sigurnosne strukture kao punopravna članica nove alijanse. 'Vidimo koliko brzo Ukrajina razvija novo oružje i streljivo. Potrebna nam je kao bedem protiv Rusije', rekao je.

Nema političku podršku

Dodao je da o toj ideji već razgovara s europskim političarima, ali zasad nema čvrstu političku podršku.

'Netko mora pokrenuti to pitanje', poručio je, dodajući kako bi pozdravio kada bi inicijativu preuzeli njemački kancelar Friedrich Merz, francuski predsjednik Emmanuel Macron, britanski premijer Keir Starmer i talijanska premijerka Giorgia Meloni.

Rasmussenov istup predstavlja značajan zaokret za političara koji je desetljećima bio jedan od najglasnijih zagovornika snažnog transatlantskog partnerstva i američkog vodstva unutar NATO-a.

Kao danski premijer podržao je američku invaziju na Irak, a tijekom mandata na čelu NATO-a dosljedno je branio snažnu ulogu Washingtona u Savezu. 'Vrlo bolno', odgovorio je na pitanje kako mu je promijeniti pogled na europsku sigurnost bez oslanjanja na SAD. 'Od djetinjstva sam se divio Sjedinjenim Državama i smatrao ih prirodnim vođom slobodnog svijeta', rekao je.

No smatra da Europa sada mora promijeniti strateško razmišljanje i smanjiti ovisnost o globalnim silama. 'Predugo smo se oslanjali na jeftinu energiju iz Rusije, jeftinu robu iz Kine i jeftinu sigurnost iz SAD-a. Taj model više ne funkcionira', zaključio je Rasmussen.