NATO reagirao na povlačenje američkih vojnika: Imaju poruku za Europu

Glasnogovornica NATO-a Allison Hart poručila je da američka odluka o povlačenju dijela vojnika iz Njemačke 'naglašava potrebu da Europa nastavi više ulagati u obranu i preuzimati veći dio odgovornosti'

Nakon što je Pentagon donio odluku o povlačenju 5000 američkih vojnika iz svojih baza u Njemačkoj, o eskalaciji odnosa, oglasili su se i iz samog Saveza.

Glasnogovornica NATO-a Allison Hart izjavila je da savez surađuje sa SAD-om kako bi shvatio tu odluku. Ponovivši izjavu njemačkog ministra obrane, Borisa Pistoriusa, koji je rekao da to neće imati utjecaja na europsku obranu, rekla je da taj potez "naglašava potrebu da Europa nastavi više ulagati u obranu i preuzimati veći dio odgovornosti" za sigurnost regije.

We are working with the U.S. to understand the details of their decision on force posture in Germany. This adjustment underscores the need for Europe to continue to invest more in defence and take on a greater share of the responsibility for our shared security - where we’re… — NATO Spokesperson (@NATOpress) May 2, 2026