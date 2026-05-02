NATO reagirao na povlačenje američkih vojnika: Imaju poruku za Europu

02.05.2026 u 13:52

Američki vojnici/Ilustracija Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Jeremy Todd/Ministarstva obrane
Glasnogovornica NATO-a Allison Hart poručila je da američka odluka o povlačenju dijela vojnika iz Njemačke 'naglašava potrebu da Europa nastavi više ulagati u obranu i preuzimati veći dio odgovornosti'

Nakon što je Pentagon donio odluku o povlačenju 5000 američkih vojnika iz svojih baza u Njemačkoj, o eskalaciji odnosa, oglasili su se i iz samog Saveza.

Glasnogovornica NATO-a Allison Hart izjavila je da savez surađuje sa SAD-om kako bi shvatio tu odluku. Ponovivši izjavu njemačkog ministra obrane, Borisa Pistoriusa, koji je rekao da to neće imati utjecaja na europsku obranu, rekla je da taj potez "naglašava potrebu da Europa nastavi više ulagati u obranu i preuzimati veći dio odgovornosti" za sigurnost regije.

"Surađujemo sa SAD-om kako bismo razumjeli detalje njihove odluke o rasporedu snaga u Njemačkoj. Ova prilagodba naglašava potrebu da Europa nastavi više ulagati u obranu i preuzeti veći dio odgovornosti za našu zajedničku sigurnost - gdje već vidimo napredak otkako su se saveznici prošle godine na summitu NATO-a u Haagu dogovorili uložiti pet posto BDP-a. I dalje smo uvjereni u svoju sposobnost da osiguramo odvraćanje i obranu dok se ovaj pomak prema jačoj Europi u jačem NATO-u nastavlja", napisala je Hart na X-u.

