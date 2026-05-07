Analitičari secirali Trumpove poteze: 'To je težak udarac NATO-u'

Rasprava o mogućem američkom povlačenju iz Europe i širem kontekstu NATO-a sve se češće vodi kao pitanje dugoročnih promjena, a ne kratkoročnih poteza. No najava smanjenja američkog kontingenta u Njemačkoj zapravo nije nova ideja

O njoj se govori još od vremena Baracka Obame, a dobila je na težini nakon ruske aneksije Krima 2014. godine, podsjeća analitičar Tihomir Vinković. Realno, takvo bi povlačenje krenulo za šest mjeseci i završilo u roku od godine dana, prenosi HRT. U Bruxellesu su se godinama vodile rasprave o smislu američke vojne prisutnosti u Njemačkoj. Vinković kaže da se često postavljalo pitanje zašto je toliki broj vojnika ondje ako sigurnosni izazovi dolaze s istoka. Prema njegovu mišljenju, korisnije bi bilo njihovo raspoređivanje u istočnije članice poput Poljske ili baltičkih država. Ipak, i relativno 'mali' pomak poput ovog otvara veće pitanje: što to znači za NATO? Tvrtko Jakovina smatra da odlazak 5000 vojnika sam po sebi ne ruši savez jer SAD u Europi ima više od 80.000 vojnika i desetke baza. No upozorava da je Amerika i dalje njegova okosnica. Ozbiljan udarac NATO-u 'Rasformirati ono što je tolika desetljeća bilo uspostavljeno znači ozbiljan udarac na NATO', ističe, uz napomenu da bi samo nekoliko država, poput Turske, Francuske i Ujedinjenog Kraljevstva, moglo preuzeti zahtjevnije obrambene uloge.

Iz šire perspektive, Robert Barić upozorava da problem nije samo broj vojnika nego povjerenje. 'Nije pitanje hoće li sad 5000 vojnika biti ovdje, nego pitanje je li SAD pouzdan saveznik u budućnosti’, naglašava. Dodaje da se to ne tiče samo Europe, već i američkih partnera u Aziji i Perzijskom zaljevu, jer će nakon aktualnih sukoba drukčije promišljati sigurnosne aranžmane. Barić pritom podsjeća na logističku realnost. Naime američke operacije na Bliskom istoku i šire ovise o europskim bazama, osobito o Ramsteinu. Eventualni izlazak iz NATO-a zato bi imao dalekosežne posljedice i izvan Europe, a dodatni problem vidi u iscrpljenim zalihama vođene municije zbog rata u Perzijskom zaljevu, što bi moglo usporiti opskrbu saveznika. Paralelno s tim sigurnosnim pitanjima odvija se kriza na relaciji Washington–Teheran. Donald Trump najavio je privremeno zaustavljanje operacije oko Hormuškog tjesnaca, a državni tajnik Marco Rubio poručio je da je operacija Epski bijes ispunila ciljeve. Očekuje se iranski odgovor na američki prijedlog.

