Dobra vijest za Zagrepčane: Kupanje se vraća na Bundek!

Nakon tri godine zabrane kupanja, jedno od dva velika zagrebačka kupališta - Bundek, ponovno dobiva dozvolu za kupanje
Kupalište Bundek od ove godine ponovno će imati važeću dozvolu za kupanje, čime se građanima vraća jedna od omiljenih ljetnih lokacija za odmor i rekreaciju, izvijstili su iz Ustanove Upravljanje sportskim objektima, iz koje u već krenuli u potragu za spasiocima za gradska jezera i bazene.
Podsjetimo, Bundek tri godine nije imao dozvolu za kupanje i to zbog slabijeg interesa kupača, manjka spasilaca i visokih troškova održavanja ali i kakvoće vode. Kupanje na Bundeku bilo je 'na vlastitu odgovornost'.
Jarunsko Veliko jezero bez dozvole
Sada se Bundek vraća na popis, ali prema prijedlogu gradskih vlasti, o kojem je pisao Večernji list, smanjuje se broj 'dozvoljenih' plaža na Jarunu. Dok je lani popis bio znatno širi (Veliko jezero, Malo jezero, Otok Trešnjevka, Otok veslača i Otok Univerzijade), ove godine službeno ostaju samo dvije lokacije: Malo jezero i Otok veslača. A razlog je vrlo konkretan; kakvoća vode.
Iako su pojedinačna mjerenja tijekom 2025. bila 'dobra ili izvrsna', ukupna godišnja ocjena ovisi o stabilnosti rezultata kroz cijelu sezonu. Upravo tu su neke lokacije 'pale'. Na Velikom jezeru, Otoku Univerzijade i Otoku Trešnjevka zabilježene su oscilacije koje su dovele do nezadovoljavajuće ocjene, odnosno voda je povremeno bila dobra, ali ne dovoljno konzistentna da bi prošla stroge kriterije.