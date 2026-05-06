Dobra vijest za Zagrepčane: Kupanje se vraća na Bundek!

Kupalište Bundek od ove godine ponovno će imati važeću dozvolu za kupanje, čime se građanima vraća jedna od omiljenih ljetnih lokacija za odmor i rekreaciju, izvijstili su iz Ustanove Upravljanje sportskim objektima, iz koje u već krenuli u potragu za spasiocima za gradska jezera i bazene.

Podsjetimo, Bundek tri godine nije imao dozvolu za kupanje i to zbog slabijeg interesa kupača, manjka spasilaca i visokih troškova održavanja ali i kakvoće vode. Kupanje na Bundeku bilo je 'na vlastitu odgovornost'.