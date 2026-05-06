Traže se spasioci za Bundek, Jarun i gradske bazene: Satnica gotovo udvostručena

Ustanova Upravljanje sportskim objektima uoči ljetne sezone zapošljava dodatne spasioce za gradska kupališta i bazene, uz znatno bolje uvjete rada nego prošle godine.

Satnica za spasioce ove je godine gotovo udvostručena te iznosi 13 eura po satu, dok je prošle godine bila 6,90 eura.

Ljetna kupališna sezona trajat će od 1. lipnja do 15. rujna, a obuhvaća Sportski park Mladost, bazene Svetice i Utrina, SRC Šalata, bazene Jelkovec i Iver te kupališta Bundek i Jarun.

Iz ustanove ističu da je zbog velikog broja posjetitelja povećana potreba za licenciranim spasiocima koji će brinuti o sigurnosti kupača.

Posebno je naglašeno da će Bundek ove godine ponovno imati važeću dozvolu za kupanje, čime se građanima vraća jedno od popularnijih gradskih kupališta.

Spasioci će biti angažirani putem studentskih ugovora, a povećana satnica vrijedit će tijekom cijele ljetne sezone.

Za zainteresirane koji još nemaju licencu organizira se i osposobljavanje u suradnji s Hrvatskim Crvenim križem. Tečajevi će se održavati od 11. do 24. svibnja na bazenima Jelkovec.

Iz ustanove pozivaju sve zainteresirane da se prijave i uključe u tim koji će tijekom ljeta brinuti o sigurnosti na zagrebačkim kupalištima.