Par labudova uginuo na Bundeku nakon napada psa: 'Bili su kao Klepetan i Malena'

Unatoč pruženoj veterinarskoj pomoći, labud je ubrzo uginuo. ‘Bio je u jako lošem stanju, s teškim ozljedama. Imao je slomljeno krilo na dva mjesta i nije mogao stajati, vjerojatno zbog ozljede kralježnice’, naveli su iz Dumovca.

Jedan od labudova pokušao je obraniti partnericu tijekom napada , no oba su na kraju podlegla teškim ozljedama. Nakon dojave o ozlijeđenoj ptici, djelatnik Dumovca izašao je na teren i prevezao labuda u Oporavilište za divlje životinje Zoološkog vrta Grada Zagreba.

Ubrzo je stigla i dojava o drugom ozlijeđenom labudu. Na intervenciju su, zajedno s vatrogascima, ponovno izašli na Bundek, no zatekli su mrtvu pticu koja je plutala na vodi.

Prema navodima djelatnika Dumovca, riječ je o paru labudova koji je na jezeru živio godinama. 'Građani s kojima smo tamo pričali, nisu skrivali tugu. Rekli su nam da je riječ o paru labudova koji je na jezercetu već desetak godina. Neki su njihovu ljubavnu priču usporedili i s onom roda Klepetana i Malene.'



‘Rečeno nam je da je labud branio partnericu od pasa, nakon čega je ona pobjegla na jezero. Nažalost, napad je za oboje bio koban’, poručili su iz Dumovca.

Iz skloništa su apelirali na građane da drže pse na povodcu na javnim površinama kako bi se spriječili slični slučajevi.

