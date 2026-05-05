Divljanje cijena, neizvjesnost... ministar turizma: 'Nije nam ovo prvi rodeo'

Pred Hrvatskom je nova turistička sezona koja dolazi u okolnostima rasta inflacije, viših cijena goriva i globalnih sigurnosnih neizvjesnosti, što ponovno otvara pitanje pozicioniranja i konkurentnosti domaćeg turizma na Mediteranu.
Takvi gospodarski i geopolitički čimbenici izravno utječu na turističke tokove, razinu potražnje i cjenovnu konkurentnost destinacija, pa se u fokusu nalazi i održivost dosadašnjeg turističkog modela. U emisiji Otvoreno o tome su raspravljali ministar turizma i sporta Tonči Glavina, direktor Hrvatske udruge turizma Veljko Ostojić, predsjednik Udruženja putničkih agencija pri HGK Boris Žgomba te dopredsjednik Hrvatske udruge obiteljskog smještaja Ante Glavaš.
Glavina: Prevladava optimizam unatoč globalnim izazovima
Ususret početku ljetne turističke sezone održana je sjednica Vijeća za upravljanje turizmom na kojoj su sudjelovali ključni dionici sektora, a raspravljalo se o aktualnim okolnostima, zakonodavnim izmjenama te kretanjima na globalnom turističkom tržištu. Ministar turizma i sporta Tonči Glavina istaknuo je kako je riječ o prvom ovogodišnjem sastanku Vijeća te podsjetio da je turistički sektor kroz prethodne godine već prolazio kroz brojne izazove.
'Nije nama ovo prvi 'rodeo', sjetite se jako puno izazova i kriza koje smo imali sve ove godine. Ako smo se pokazali u nečemu da smo itekako dobri, odgovorni i sposobni, to je upravo adekvatno ponašanje u takvim okolnostima', rekao je Glavina. Dodao je kako su na sjednici sudjelovali turistički profesionalci te da u sektoru, unatoč okolnostima, prevladava optimizam. Glavina je pojasnio kako je sastanak bio usmjeren i na predstavljanje ključnih zakonskih prijedloga, ali i na analizu aktualnih globalnih kretanja, uključujući rat na Bliskom istoku i njegov utjecaj na turizam.
'Ta situacija je značajno poremetila turistička kretanja u svijetu i postoji smanjenje interesa za putovanja na globalnoj razini, dok u Europi bilježimo blagi porast', naveo je. Istaknuo je i kako cijena i sigurnost postaju ključni faktori u odabiru destinacije.
'Cijena ostaje dominantan faktor, ali sigurnost dolazi u sam vrh kriterija. U uvjetima inflacije i rasta troškova putovanja gosti će birati bliže i jeftinije destinacije, a smanjuju se i turistički budžeti', zaključio je Glavina.
Žgomba: Povećana neizvjesnost i pad s dalekih tržišta
Uoči ljetne turističke sezone u fokusu je pitanje potražnje i konkurentnosti Hrvatske na turističkom tržištu, a predsjednik Udruženja putničkih agencija pri HGK Boris Žgomba upozorava na već prisutne izazove u rezervacijama te povećanu neizvjesnost među gostima.
'Turistička godina je započela i prije eskalacije rata na Bliskom istoku, s određenim zaostajanjem bookinga, a taj se trend sada dodatno pojačao. U ovom trenutku vidimo značajne padove s dalekih tržišta, posebno onih povezanih s avioprijevozom i čvorištima poput Dohe i Abu Dhabija', rekao je Žgomba. Dodaje kako na odluke putnika snažno utječu i rast cijena prijevoza te ukupni troškovi putovanja, zbog čega dio gostiju odgađa odluku o putovanju.
'Gosti dobro razmišljaju hoće li uopće izdvojiti veći budžet za putovanje u Europu i Hrvatsku. Europska tržišta se zasad drže, ali moramo biti svjesni da se booking više ne ponaša kao ranijih godina i da su oscilacije puno veće', pojasnio je. Istaknuo je i kako sve veći broj putnika čeka last minute odluke, ne samo zbog cijena, nego i zbog opće nesigurnosti na tržištu.
'Velik broj gostiju čeka zadnji trenutak za odluku, ne samo zbog cijene, nego zbog nesigurnosti. To će rezultirati izazovnim last minute razdobljem u kojem ćemo se boriti s cijelim euro-mediteranskim tržištem', apostrofirao je Žgomba.
Ostojić: Unatoč rizicima, očekuje se dobar rezultat sezone
Stanje rezervacija u velikim hotelskim kućama i turističkim kompanijama uoči ljetne turističke sezone ocjenjuje se stabilnim, a sektor unatoč izazovima ulazi u sezonu uz oprezni optimizam. Direktor Hrvatske udruge turizma Veljko Ostojić ističe kako su trenutačni pokazatelji bookinga, kada je riječ o dolascima i noćenjima, na razini prošle godine.
'Sadašnje stanje bookinga, što se dolazaka i noćenja tiče, negdje je na razini prošle godine, što je jako dobar rezultat s obzirom na geopolitičke i gospodarske okolnosti. Mislim da tu svi skupa možemo biti optimisti', rekao je Ostojić. Govoreći o izazovima, Ostojić podsjeća kako je sektor svjestan mogućih rizika, ali i da hrvatski turizam u kriznim razdobljima pokazuje otpornost.
'Naravno da smo svjesni potencijalnih rizika, ali Hrvatska je u prošlim globalnim krizama izlazila kao pobjednik. Imamo objektivnu prednost jer smo najbliže toplo more, ali i kvalitetne turističke radnike koji znaju upravljati u takvim situacijama', naveo je. Ostojić pritom očekuje da će se dio rezervacija realizirati u zadnji čas.
'Svi očekujemo intenzivan last minute booking, odnosno rezervacije u zadnji čas, ali vjerujem da će Hrvatska i ove godine ostvariti dobar rezultat na Mediteranu', poručio je.
Glavaš: Obiteljski smještaj pred izazovima prilagodbe tržištu
Obiteljski smještaj zauzima važan udio u hrvatskom turizmu, a dopredsjednik Hrvatske udruge obiteljskog smještaja Ante Glavaš ističe kako se sektor u aktualnim okolnostima suočava s izazovima održavanja konkurentnosti i prilagodbe promjenama na tržištu. Glavaš naglašava da obiteljski smještaj i dalje ostaje jedan od stupova turizma, ali upozorava da rast troškova i promjene u ponašanju gostiju dodatno otežavaju poslovanje.
'Obiteljski smještaj je jedan od stupova hrvatskog turizma koji daje autentičnost i neposredan kontakt s domaćinom, što gosti sve više cijene. U ovim okolnostima najveći izazov je održati konkurentnost cijena i istodobno pokriti sve veće troškove poslovanja', rekao je Glavaš. Dodaje kako se mijenjaju i navike putnika.
'Gosti sve češće donose odluke u zadnji trenutak, a boravci su kraći, najčešće dva do četiri dana. Sve više traže i doživljaj, privatnost i kvalitetu, a ne samo smještaj', pojasnio je. Ističe i kako se potražnja usmjerava prema mirnijim lokacijama i autentičnim iskustvima.
'Nije više dovoljno imati samo krevet. Ključ uspjeha je u prilagodbi, kvaliteti i dodatnoj vrijednosti koju pružamo gostu, naveo je. Govoreći o razlici među iznajmljivačima, Glavaš upozorava da će slabije rezultate imati oni koji nisu ulagali u svoje objekte i sadržaje.
'Više praznih kreveta imat će oni koji nisu ulagali i obnavljali smještaj. Oni koji nisu pratili trendove ne mogu očekivati istu popunjenost kao ranije', pojasnio je.