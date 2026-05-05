Cijene ususret sezoni: 'Onakve su kakve je netko spreman platiti'

'Smanjite marže i razumno formirajte cijene', poruka je premijera i članova Vlade predstavnicima cijelog lanca uključenog u turistički sektor

Kakve će cijene biti ove sezone i hoće li poslodavci u turizmu poslušati premijera za RTL Danas Katarini Brečić otkriva Irena Weber, glavna direktorica Hrvatske udruge poslodavaca. Kažu danas u Vladi 'smanjiti marže, smanjiti očekivanja', pa hoće li onda poslodavci u turizmu smanjiti svoju zaradu? 'Danas smo imali sastanak s premijerom i s Vladom. Ono što možemo reći za sada booking ide redovno. Osobito je booking dobar i popunjenost je dobra u onim segmentima naše turističke ponude koja je tijekom posljednjih godina sustavno ulagala u podizanje kvalitete i koja je praktički svoju cjenovnu politiku upravo direktno naslonila i na podizanje kvalitete.

Ono što sigurno treba poraditi, a to je prilagoditi odnos cijene i kvalitete u onim segmentima naše turističke ponude, gdje sama kvaliteta ne prati. U hotelima i kampovima, booking je izvrstan i to je upravo onaj segment koji je kontinuirano investirao i podizao kvalitetu ponude. Međutim, u onim segmentima osobito je tu možda nekomercijalni smještaj, privatni smještaj koji nisu značajnije ulagali podizali cijenu i ponudu, oni će s obzirom na slabiji booking, možda i trebati korigirati cijene', kaže Weber. Ali premijer i ministar turizam su danas bili vrlo jasni. To se odnosilo na sve poslodavce u turizmu koji se bave turizmom. 'Hrvatski turizam, odnosno turistički sektor je u jednoj fazi tranzicije. Od jedne destinacije umjereno jeftine, fokusirane na samo tri ljetna mjeseca i na ponudu samo sunca i mora, sada se već ozbiljno pretvaramo u jednu cjelogodišnju destinaciju s puno boljom ponudom kvalitete i ovisno o tome, naravno, raste i cijena. Mi smo, što se tiče same konkurentnosti u hotelskom smještaju, u kampovima i u kvalitetnom obiteljskom smještaju, vrlo konkurentni i u skladu s ostalim mediteranskim zemljama', odgovara Weber.

Gužve na hrvatskim prometnicama na Veliki petak Izvor: Pixsell / Autor: Igor Soban/PIXSELL



Gužve na hrvatskim prometnicama na Veliki petak Izvor: Pixsell / Autor: Igor Soban/PIXSELL