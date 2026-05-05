Cijene ususret sezoni: 'Onakve su kakve je netko spreman platiti'

Bi. S.

05.05.2026 u 20:08

Irena Weber Izvor: Pixsell / Autor: Slavko Midzor/PIXSELL
'Smanjite marže i razumno formirajte cijene', poruka je premijera i članova Vlade predstavnicima cijelog lanca uključenog u turistički sektor

Kakve će cijene biti ove sezone i hoće li poslodavci u turizmu poslušati premijera za RTL Danas Katarini Brečić otkriva Irena Weber, glavna direktorica Hrvatske udruge poslodavaca.

Kažu danas u Vladi 'smanjiti marže, smanjiti očekivanja', pa hoće li onda poslodavci u turizmu smanjiti svoju zaradu?

'Danas smo imali sastanak s premijerom i s Vladom. Ono što možemo reći za sada booking ide redovno. Osobito je booking dobar i popunjenost je dobra u onim segmentima naše turističke ponude koja je tijekom posljednjih godina sustavno ulagala u podizanje kvalitete i koja je praktički svoju cjenovnu politiku upravo direktno naslonila i na podizanje kvalitete.

Ono što sigurno treba poraditi, a to je prilagoditi odnos cijene i kvalitete u onim segmentima naše turističke ponude, gdje sama kvaliteta ne prati. U hotelima i kampovima, booking je izvrstan i to je upravo onaj segment koji je kontinuirano investirao i podizao kvalitetu ponude. Međutim, u onim segmentima osobito je tu možda nekomercijalni smještaj, privatni smještaj koji nisu značajnije ulagali podizali cijenu i ponudu, oni će s obzirom na slabiji booking, možda i trebati korigirati cijene', kaže Weber.

Ali premijer i ministar turizam su danas bili vrlo jasni. To se odnosilo na sve poslodavce u turizmu koji se bave turizmom.

'Hrvatski turizam, odnosno turistički sektor je u jednoj fazi tranzicije. Od jedne destinacije umjereno jeftine, fokusirane na samo tri ljetna mjeseca i na ponudu samo sunca i mora, sada se već ozbiljno pretvaramo u jednu cjelogodišnju destinaciju s puno boljom ponudom kvalitete i ovisno o tome, naravno, raste i cijena. Mi smo, što se tiče same konkurentnosti u hotelskom smještaju, u kampovima i u kvalitetnom obiteljskom smještaju, vrlo konkurentni i u skladu s ostalim mediteranskim zemljama', odgovara Weber.

Mi smo preskupi i nećemo izgubiti konkurentnost u odnosu na Mediteran?

'Tržište uvijek radi svoje. U ekonomskoj teoriji cijena je upravo onakva kakvu je netko spreman platiti. Dok god postoji dovoljno turista i kupaca koji će kupiti određeni proizvod ili uslugu po toj cijeni, dotad je cijena korektno napravljena. Sigurno moramo voditi računa i sigurno moramo paziti da se Hrvatska kao destinacija ne počne prepoznavati kao preskupa destinacija. Zato je iznimno važno da je u sektoru i turizma, ali i ugostiteljstva stvarno budemo umjereni s cijenama i da zadržimo svoju cjenovnu konkurentnost', zaključila je. 

