Slovenka otišla u Hrvatsku, pa ostala u šoku: 'Ako je ovo početak sezone, što nas tek čeka?'

Iako sezona tek počinje, pojedini gosti već upozoravaju na rast cijena, osobito u trgovinama. Kako prenosi slovenski portal ‘Metropolitan’, jedna čitateljica požalila se na iskustvo s Krka.

‘Ovo što se događa u posljednje vrijeme prešlo je svaku mjeru’, rekla je.

Navodi da je cijena pakiranja orade od oko 700 grama donedavno bila između 8,50 i 8,90 eura, dok sada iznosi 13,90 eura.

‘To znači da je u samo nekoliko mjeseci poskupjela za pet eura. To mi je jednostavno suludo. Pa što oni misle? Ovo je stvarno previše’, kazala je.

Ističe da problem nisu restorani, nego trgovine, zbog čega su promijenili navike kupnje.

‘Dogovorili smo se da ribu donosimo sa sobom i da je više ne kupujemo ovdje’, rekla je, dodajući da su povoljniju opciju pronašli u Zagrebu.

Kaže i da joj je nelogično donositi hranu iz inozemstva, ali da zbog cijena nema izbora.

‘Stvarno mi je besmisleno da hranu dovozim iz Slovenije. Ali što da radim? S ovakvim cijenama nemam izbora’, poručila je.

Upozorava i na moguće posljedice za sezonu.

‘Pitam se, ako je ovo početak sezone, što nas tek čeka?’, rekla je, dodajući: ‘Nekada smo se čudili turistima koji su nosili hranu na plažu, a sada ni mi nismo daleko od toga.’