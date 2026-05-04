Završava sezona centralnog grijanja: Počinje ljetni režim rada

U razdoblju izvan ogrjevne sezone, odnosno do početka rujna, korisnici mogu provoditi radove na unutarnjim instalacijama grijanja u svojim stambenim i poslovnim prostorima.

Prije izvođenja radova trebaju se obratiti ovlaštenom predstavniku suvlasnika ili upravitelju zgrade, kako bi se putem HEP-Toplinarstva osiguralo pražnjenje pogonske vode iz sustava zgrade.

HEP-Toplinarstvo savjetuje suvlasnicima zgrada da se međusobno dogovore o zajedničkom terminu izvođenja radova, kako bi se izbjeglo višestruko pražnjenje i punjenje instalacija pogonskom vodom.