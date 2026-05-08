Ćacilend se širi: U 'kampu' Vučićevih pristaša osvanule drvene kućice

Na prostoru ispred zgrade Predsjedništva Srbije, poznatom pod nazivom ‘Ćacilend’, uz postojeće šatore počelo je postavljanje drvenih kućica, pokazuju fotografije objavljene na društvenim mrežama uoči velikog skupa Srpske napredne stranke krajem lipnja
Na društvenim mrežama pojavile su se fotografije koje prikazuju postavljanje drvenih kućica na prostoru ispred zgrade Predsjedništva Srbije u Beogradu, području koje je u javnosti prozvano ‘Ćacilend’, navodi Nova.rs.
Uz kućice, na prostoru u Pionirskom parku i dalje se nalaze šatori postavljeni tijekom ranijih okupljanja.
Srpska napredna stranka prijavila je više javnih okupljanja koja bi se trebala održati od 26. do 29. lipnja na više lokacija u Beogradu i Novom Sadu. Prema najavama, na skupovima bi trebao govoriti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Ministar za javna ulaganja i dužnosnik SNS-a Darko Glišić izjavio je ranije da je stranka, u skladu sa zakonom, prijavila održavanje velikog skupa na širem području centra Beograda.
“Točno je da sam u ime Srpske napredne stranke zakazao od 26. do 29. lipnja taj prostor, jer očekujem da ne bude u desetinama, već u stotinama tisuća ljudi prisutno', rekao je Glišić krajem travnja.
Prema njegovim riječima, prijavljeni prostor ne obuhvaća samo plato ispred Doma Narodne skupštine, nego i Trg Nikole Pašića te okolne ulice sve do Trga Republike.
Fotografije novih konstrukcija izazvale su brojne reakcije na društvenim mrežama, dok se u javnosti nastavljaju rasprave o svrsi i organizaciji prostora ispred Predsjedništva.