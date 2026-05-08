Ćacilend se širi: U 'kampu' Vučićevih pristaša osvanule drvene kućice

Na društvenim mrežama pojavile su se fotografije koje prikazuju postavljanje drvenih kućica na prostoru ispred zgrade Predsjedništva Srbije u Beogradu, području koje je u javnosti prozvano ‘Ćacilend’, navodi Nova.rs.

Uz kućice, na prostoru u Pionirskom parku i dalje se nalaze šatori postavljeni tijekom ranijih okupljanja.

Srpska napredna stranka prijavila je više javnih okupljanja koja bi se trebala održati od 26. do 29. lipnja na više lokacija u Beogradu i Novom Sadu. Prema najavama, na skupovima bi trebao govoriti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.