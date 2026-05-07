Izbori u BiH 4. listopada: Biometrijski čitači i skeneri trebali bi spriječiti krađu glasova

S obzirom na to da je međunarodni natječaj na kojemu je pobijedilo konzorcij predvođen Smartmaticom tek nedavno okončan, postoji bojazan da neće biti moguće uspostaviti cijeli sustav s biometrijskim čitačima, skenerima za brojanje glasova i videonadzorom te provesti obuke članova biračkih odbora.

Predsjednik Središnjeg izbornog povjerenstva Jovan Kalaba rekao je da za samo održavanje izbora treba izdvojiti nešto više od 12 milijuna eura te oko 57 milijuna eura za uvođenje novih tehnologija u izborni proces.

Bit će to deseti poslijeratni opći izbori u BiH, a na njima će pravo glasa imati 3,3 milijuna birača. Ovaj put pomoći će im nove izborne tehnologije, biometrijski čitači i skeneri za biračke listiće , što je izazvalo kontroverze s obzirom na izbor tvrtke kojoj je dodijeljen taj posao.

Kalaba je rekao da je odabran najpovoljniji ponuđač. „Vjerujem da ćemo upotrijebiti nove tehnologije na predstojećim izborima”, istaknuo je.

Članica SIP-a BiH Irena Hadžiabdić smatra kako je iznimno važno primijeniti na sljedećim izborima nove digitalne tehnologije kako bi se otklonile sumnje o krađi glasova na koje su upozoravale razne organizacije i političke stranke.

„Više se neće moći glasati za drugu osobu i više se neće moći glasati za umrle osobe”, rekla je Hadžiabdić. Očekuje da će se primjenom tih tehnologija rezultati izbora znati nekoliko sati nakon zatvaranja biračkih mjesta, a ne kao dosad, kad je prebrojavanje trajalo tjednima.

Uvođenje novih tehnologija izazvalo je, međutim, kontroverze nakon okončanja međunarodnog natječaja.

Posao biometrijske identifikacije birača i skeniranja glasačkih listića dodijeljen je konzorciju predvođenom kompanijom Smartmatic. Ta je multinacionalna tvrtka sa sjedištem u Londonu pobijedila s ponudom od oko 38 milijuna eura.

Iz natječaja je tijekom postupka diskvalificiran konzorcij kojemu je bio na čelu banjolučki Planet Soft, čija je ponuda za uvođenje novih izbornih tehnologija bila niža za čak 8,5 milijuna eura.

Ranije su iz Planet Softa naveli da je postupak odabira bio nezakonit i „namješten” i da su postojali politički pritisci i ponude mita da odustanu iz natječaja.

SIP BiH je te optužbe odbacio kao neistinite i opasne.

Kontroverzu dodatno pojačava i to što je Smartmatic u SAD-u predmet kaznenog postupka Ministarstva pravosuđa. Američka optužnica tereti kompaniju i povezane osobe za navodnu shemu podmićivanja i pranja novca vezanu uz izborne ugovore na Filipinima, dok Smartmatic negira krivnju.

Kompanija je godinama bila i meta pristaša američkog predsjednika Donalda Trumpa u nedokazanim tvrdnjama o „krađi” američkih izbora 2020. godine. Smartmatic tvrdi da je progon politički motiviran i povezan s Trumpovim povratkom na vlast, dok tužitelji to osporavaju.