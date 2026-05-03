stanje na cestama

Vozači napravili više od 200.000 prekršaja u tri mjeseca: Javio se Božinović

M.Da./Hina

03.05.2026 u 16:30

Prometna policija - ilustracija
Prometna policija - ilustracija Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MUP
Bionic
Reading

Policija je u prva tri mjeseca ove godine evidentirala 208.780 prometnih prekršaja, dok je broj poginulih smanjen za 36,2 posto u odnosu na lani, objavio je u ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, upozorivši na rizičnije ponašanje vozača s dolaskom toplijeg vremena

Najviše je zabilježeno prekoračenja brzine, 72.352 slučaja. Slijedi korištenje mobitela tijekom vožnje s više od 10.000 prekršaja, dok je nekorištenje sigurnosnog pojasa utvrđeno u gotovo 23.000 slučajeva, naveo je ministar na društvenoj mreži X, objavljujući podatke o stanju sigurnosti na cestama u prva tri mjeseca ove godine.

Istaknuo je kako je brzina uvijek rezultat vozačke odluke i ponašanja, a ne slučajnosti, upozorivši da takvi rizični obrasci često vode do najtežih posljedica. Novčane kazne za prometne prekršaje kreću se od 30 do 2650 eura.

vezane vijesti

Pozitivan trend, ali oprez i dalje potreban

Unatoč velikom broju prekršaja, Božinović je izdvojio i pozitivan trend, smanjenje broja poginulih. Ipak, naglasio je da je svaka smrt na cesti previše te da je prerano za konačne ocjene.

Upozorio je i na sezonske rizike, navodeći kako s dolaskom ljepšeg vremena na cestama raste broj motociklista, ali i sklonost vozača rizičnijem ponašanju.

"Još malo gasa, još jedna poruka na mobitelu, i već ste blizu najgorih ishoda", istaknuo je ministar.

Dodao je kako prometna policija nije usmjerena na kažnjavanje, nego na prevenciju nesreća i zaštitu života. "Sigurnost nije slučajnost", poručio je Božinović.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
TURISTIČKA SEZONA

TURISTIČKA SEZONA

Grčka povukla prvi potez, Italija i Portugal slijede: Britanci poručuju – 'Čekamo Hrvatsku'
HITNA PRODAJA

HITNA PRODAJA

Oružje vrijedno milijarde stiže na Bliski istok: 'Ovo je izvanredno stanje'
TIP 076 SEČUAN

TIP 076 SEČUAN

Amerikanci bi trebali biti zabrinuti: Pazite što Kinezi upravo testiraju u Južnom kineskom moru

najpopularnije

Još vijesti