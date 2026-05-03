Vozači napravili više od 200.000 prekršaja u tri mjeseca: Javio se Božinović

Policija je u prva tri mjeseca ove godine evidentirala 208.780 prometnih prekršaja, dok je broj poginulih smanjen za 36,2 posto u odnosu na lani, objavio je u ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, upozorivši na rizičnije ponašanje vozača s dolaskom toplijeg vremena

Najviše je zabilježeno prekoračenja brzine, 72.352 slučaja. Slijedi korištenje mobitela tijekom vožnje s više od 10.000 prekršaja, dok je nekorištenje sigurnosnog pojasa utvrđeno u gotovo 23.000 slučajeva, naveo je ministar na društvenoj mreži X, objavljujući podatke o stanju sigurnosti na cestama u prva tri mjeseca ove godine. Istaknuo je kako je brzina uvijek rezultat vozačke odluke i ponašanja, a ne slučajnosti, upozorivši da takvi rizični obrasci često vode do najtežih posljedica. Novčane kazne za prometne prekršaje kreću se od 30 do 2650 eura.

Pozitivan trend, ali oprez i dalje potreban Unatoč velikom broju prekršaja, Božinović je izdvojio i pozitivan trend, smanjenje broja poginulih. Ipak, naglasio je da je svaka smrt na cesti previše te da je prerano za konačne ocjene. Upozorio je i na sezonske rizike, navodeći kako s dolaskom ljepšeg vremena na cestama raste broj motociklista, ali i sklonost vozača rizičnijem ponašanju.

Sigurnost nije slučajnost, brzina prolazi, ali posljedice ostaju. — Davor Božinović (@DavorBozinovic) May 3, 2026