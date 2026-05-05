Božinović potvrdio: Uhićeno šest osoba nakon napada na novinarsku ekipu

Ministar je osudio napad na novinarsku ekipu, kazavši da u "društvu postoji nulta tolerancija prema nasilju, pogotovo prema onima koji rade svoj posao".

Podsjećamo, reporterka Dnevnika Nove TV Tea Johman Nitraj uživo se trebala javiti s lokacije ilegalnog groblja za prilog Poziva Nove TV, no napadnuta je, nakon čega je uslijedilo postupanje policije. O svemu se oglasio i ministar Davor Božinović, prenosi N1.

"Policija je reagirala vrlo brzo i reagirat će u svakom ovakvom slučaju ubuduće. Nadamo se da ih neće biti. Do sad je šest osoba uhićeno i oni će biti prijavljeni za različita kaznena djela, od prisile prema službenoj osobi, prijetnje, nasilničkog ponašanja... Želimo poslati vrlo jasnu poruku da nema tolerancije prema bilo kakvoj vrsti nasilja prema službenim osobama, novinarima, pogotovo onima koji su se zbog svog posla našli tamo gdje su se našli, dakle, iznad Marine kod Trogira."



Dodaje i kako MUP ima sporazum s HND-om, kao i nekoliko protokola, te da misli da je ova reakcija policije pokazala da sve to u praksi funkcionira.

"Država će u svakom takvom slučaju reagirati na isti način - odlučno, i želimo i voljeli bismo vidjeti da cjelokupni odgovor bude takav, uključujući i u trenutku kad se ti ljude pojave pred sudovima, da taj slučaj pošalje poruku u ime države, o generalnoj prevenciji, odnosno o neprihvatljivosti takvog ponašanja", zaključio je Božinović.