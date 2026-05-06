Iran oprezno: 'Još uvijek pregledavamo američki prijedlog'

Dok američki predsjednik Donald Trump prijeti nastavkom bombardiranja, ako Iran ne prihvati uvjete mirovnog pregovora, iz Irana poručuju kako još uvijek razmatraju prijedlog.
Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Esmaeil Baghaei je za iranske medije potvrdio kako Iran još uvijek pregledava prijedlog, a kad finaliziraju svoja stajališta, prenijet će ih pakistanskoj strani koja ima ulogu medijatora.
'Razmjena poruka putem pakistanskog posrednika je u tijeku, a pregledi razmijenjenih tekstova se nastavljaju. Iranski odgovor na stavove SAD-a u vezi s prijedlogom naše zemlje od 14 točaka još nije prenesen pakistanskoj strani', istaknuo je glasnogovornik.
S druge strane predsjednik iranskog parlamenta i jedan od pregovarača u ranijim pregovorima s SAD-om, Mohammad Ghalibaf, upozorio je Irance na 'težak put koji je pred njima'.
Poziv na 'stezanje remena'
U nizu audio poruka koje su objavili državni mediji Ghalibaf je rekao kako 'SAD nastoji uništiti jedinstvo zemlje' kako bi ih 'prisilili na predaju'.
'Dopustite mi da kažem i da ne podcjenjujemo mogućnost vojnih napada, posebno terorističkih napada', rekao je Ghalibaf u poruci.
Velik dio Ghalibafove poruke usredotočio se na stezanje remena. Rekao je da SAD namjeravaju slomiti Iran 'ekonomskim pritiskom' i zatražio od Iranaca da prakticiraju štedljivost, nazivajući štedljivost 'raketom koju ljudi mogu ispaliti u srce neprijatelja'.
Pozvao je intelektualce i stručnjake da se izravno obrate vladi s idejama za rješavanje problema koji nastaju zbog rata. Također je primijetio da se 'američki narod suočava s ozbiljnim izazovom zbog rastućih troškova života', dok će Iran, izdržati sve ekonomske poteškoće s kojim se nacija suočava.
'Stručnjaci specijalizirani za Iran priznaju da bez obzira na ekonomski pritisak s kojim se iranska nacija suočava, zbog svoje neovisnosti, dostojanstva domovine te svoje vjere i uvjerenja, oni će izdržati te teškoće', rekao je u objavljenim porukama Ghalibaf.