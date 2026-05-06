Iran oprezno: 'Još uvijek pregledavamo američki prijedlog'

Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Esmaeil Baghaei je za iranske medije potvrdio kako Iran još uvijek pregledava prijedlog, a kad finaliziraju svoja stajališta, prenijet će ih pakistanskoj strani koja ima ulogu medijatora.

'Razmjena poruka putem pakistanskog posrednika je u tijeku, a pregledi razmijenjenih tekstova se nastavljaju. Iranski odgovor na stavove SAD-a u vezi s prijedlogom naše zemlje od 14 točaka još nije prenesen pakistanskoj strani', istaknuo je glasnogovornik.

S druge strane predsjednik iranskog parlamenta i jedan od pregovarača u ranijim pregovorima s SAD-om, Mohammad Ghalibaf, upozorio je Irance na 'težak put koji je pred njima'.