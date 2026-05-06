Trump otkrio detalje mirovnih pregovora: Iran bi obogaćeni uran poslao u SAD?

'Djelovali bi iz dobre volje dugo vremena', rekao je Trump u telefonskom razgovoru.

U razgovoru za PBS News , Trump je izjavio kako bi uvjeti potencijalnog sporazuma s Iranom uključivali obvezu Teherana da svoje zalihe obogaćenog urana isporuči Sjedinjenim Državama te obeća da neće upravljati svojim podzemnim postrojenjima za obogaćivanje.

Istaknuo je da će, ako dogovor bude postignut, biti ublažene sankcije protiv Irana.

'Mislim da imamo veoma dobru šansu završiti to, a ako ne završi, morat ćemo se vratiti bombardiranju. Veoma jednostavno', rekao je Trump.

Na pitanje o tome kad bi dogovor mogao biti postignut, rekao je kako je moguće da se to dogodi prije njegovog puta u Kinu sljedeći tjedan.

'To bi bilo idealno. Ne mora biti, ali to bi bilo idealno', rekao je Trump.

Upitan o tome hoće li Witkoff i Kushner ići na pregovore, Trump je bio odlučan.

'To je malo vjerojatno. Mislim da možemo to obaviti ovdje i možda za finalni sastanak, morat ćemo potpisati negdje. Ali to je malo vjerojatno. Približavamo se kraju. Ako prihvate dogovor, kraj je. A ako ne prihvate, bombardirat ćemo', ponovio je Trump.