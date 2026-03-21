Akrap: Operacija osiguranja prolaza kroz Hormuški tjesnac je izvediva

Tijek rata na Bliskom istoku komentirao je prof. dr. sc. Gordan Akrap, prorektor Sveučilišta obrane i sigurnosti "Dr. Franjo Tuđman"
'Tri tjedna nakon izbijanja sukoba, vidi se da su Sjedinjene Američke Države i Izrael ostvarili gotovo sve strateške ciljeve koje su imali na početku', rekao je Akrap u Dnevniku HRT-a.
Onesposobljavanje mornarice do kraja
Istaknuo je da je to uključivalo uništenje iranskih napadnih sposobnosti za djelovanje u dubini prostora, raketnim, krstarećim i balističkim projektilima, mornarica, zrakoplovstvo, radarski sustavi, što im praktički omogućava da zrakoplovstvo SAD-a, Izraela i sutra neke druge države koje žele mogu slobodno i neometano djelovati po ciljevima na teritoriju Irana.
'Jedino je sad još pitanje da do kraja onesposobe dio mornarice Irana koji se proteže uz obalu, to su brzi brodovi koji imaju raketnu sposobnost, kazao je.
Na pitanje o operaciji osiguranja prolaza kroz Hormuški tjesnac, Akrap je naglasio da će biti vrlo zahtjevna, ali izvediva.
'Koordiniranim djelovanjem vojnih pomorskih snaga i pripremnim uništavanjem napadnih sposobnosti iranskih obalnih postrojbe moguće je. Nije isključeno da američki marinci provedu desant na određene otoke, kako bi umanjili iransku oštricu u pomorskom smislu, ali i natjerali Irance da pokrenu svoje oružane snage iz mjesta gdje su sada prikrivene na otvoreni prostor gdje bi se onda pokušali obračunati s njima na drugi način', objasnio je.
O eventualnim kopnenim intervencijama rekao je da možemo razlikovati nekoliko razina.
'Od ciljanih desantnih djelovanja na određene objekte i određena područja, kao što su otoci u Hormuškom zaljevu i otok Harg, koji se nalazi u sjevernom dijelu Perzijskog mora, ili na određene udaljene objekte, nuklearne kapacitete, energetsku infrastrukturu, gdje bi prisilili američke snage da "izađu na sunce"', rekao je.
Napomenuo je da nije realno očekivati masovno iskrcavanje američkih, izraelskih i drugih snaga na iranski teritorij.