22 dana sukoba

Akrap: Operacija osiguranja prolaza kroz Hormuški tjesnac je izvediva

V. B.

21.03.2026 u 22:33

Gordan Akrap
Gordan Akrap Izvor: Pixsell / Autor: Josip Mikacic/PIXSELL
Bionic
Reading

Tijek rata na Bliskom istoku komentirao je prof. dr. sc. Gordan Akrap, prorektor Sveučilišta obrane i sigurnosti "Dr. Franjo Tuđman"

'Tri tjedna nakon izbijanja sukoba, vidi se da su Sjedinjene Američke Države i Izrael ostvarili gotovo sve strateške ciljeve koje su imali na početku', rekao je Akrap u Dnevniku HRT-a.

Onesposobljavanje mornarice do kraja

Istaknuo je da je to uključivalo uništenje iranskih napadnih sposobnosti za djelovanje u dubini prostora, raketnim, krstarećim i balističkim projektilima, mornarica, zrakoplovstvo, radarski sustavi, što im praktički omogućava da zrakoplovstvo SAD-a, Izraela i sutra neke druge države koje žele mogu slobodno i neometano djelovati po ciljevima na teritoriju Irana.

'Jedino je sad još pitanje da do kraja onesposobe dio mornarice Irana koji se proteže uz obalu, to su brzi brodovi koji imaju raketnu sposobnost, kazao je.

Na pitanje o operaciji osiguranja prolaza kroz Hormuški tjesnac, Akrap je naglasio da će biti vrlo zahtjevna, ali izvediva.

'Koordiniranim djelovanjem vojnih pomorskih snaga i pripremnim uništavanjem napadnih sposobnosti iranskih obalnih postrojbe moguće je. Nije isključeno da američki marinci provedu desant na određene otoke, kako bi umanjili iransku oštricu u pomorskom smislu, ali i natjerali Irance da pokrenu svoje oružane snage iz mjesta gdje su sada prikrivene na otvoreni prostor gdje bi se onda pokušali obračunati s njima na drugi način', objasnio je.

O eventualnim kopnenim intervencijama rekao je da možemo razlikovati nekoliko razina.

'Od ciljanih desantnih djelovanja na određene objekte i određena područja, kao što su otoci u Hormuškom zaljevu i otok Harg, koji se nalazi u sjevernom dijelu Perzijskog mora, ili na određene udaljene objekte, nuklearne kapacitete, energetsku infrastrukturu, gdje bi prisilili američke snage da "izađu na sunce"', rekao je.

Napomenuo je da nije realno očekivati masovno iskrcavanje američkih, izraelskih i drugih snaga na iranski teritorij.

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
tri tjedna rata

Iran napao Dimonu: Grad na jugu Izraela ima jedan od najčuvanijih objekata

  • 22:36

    Nema štete na Centru za nuklearno istraživanje Negev Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) rekla je u subotu da zna za izvješća o udaru projektila koji je pogodio grad Dimonu u Izraelu, no da nema naznaka o šteti na Centru za nuklearno istraživanje Negev koji se tamo nalazi.

  • 22:01

    Ako Trumpu ovo uspije... Američka vojska već tjedan dana napada otok Harg, pojas dug osam kilometara kroz koji prolazi sav iranski izvoz nafte. S druge strane, Teheran u tom području ima čitav niz vojnih baza pomoću kojih kontrolira sjevernu stranu tjesnaca, a samim time i energetske tokove. Donosimo više o geostrateškom značenju iranskog dijela Perzijskog zaljeva, njihovoj vojnoj doktrini u tom području, kao i mogućim scenarijima daljnjih napada na Hormuz i Harg kao središta gravitacijske moći Irana. >>>Cijeli članak<<<

  • 21:51

    G7 će poduzeti mjere  Ministri vanjskih poslova zemalja G7 priopćili su da su 'spremni poduzeti potrebne mjere za podršku globalnoj opskrbi energijom. Iran je uzvratio na američko-izraelske napade ciljajući zemlje Perzijskog zaljeva, energetsku infrastrukturu i brodarstvo kroz Hormuški tjesnac, kroz koji teku značajni dijelovi svjetskih zaliha nafte.>>>Cijeli članak<<<
Izraelska vojska objavila kartu: Ovo je domet iranskih raketa
Netanyahu dao potporu Orbanu: On znači stabilnost i sigurnost

najpopularnije

Još vijesti