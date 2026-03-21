Akrap: Operacija osiguranja prolaza kroz Hormuški tjesnac je izvediva

'Tri tjedna nakon izbijanja sukoba, vidi se da su Sjedinjene Američke Države i Izrael ostvarili gotovo sve strateške ciljeve koje su imali na početku', rekao je Akrap u Dnevniku HRT-a.

Onesposobljavanje mornarice do kraja

Istaknuo je da je to uključivalo uništenje iranskih napadnih sposobnosti za djelovanje u dubini prostora, raketnim, krstarećim i balističkim projektilima, mornarica, zrakoplovstvo, radarski sustavi, što im praktički omogućava da zrakoplovstvo SAD-a, Izraela i sutra neke druge države koje žele mogu slobodno i neometano djelovati po ciljevima na teritoriju Irana.

'Jedino je sad još pitanje da do kraja onesposobe dio mornarice Irana koji se proteže uz obalu, to su brzi brodovi koji imaju raketnu sposobnost, kazao je.