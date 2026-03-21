Iran napao Dimonu: Evo zašto je Izraelu bitan taj grad

Dimona je jedno od najosjetljivijih strateških mjesta na Bliskom istoku jer se u blizini nalazi izraelski nuklearni poligon. Službeno poznat kao Nuklearni istraživački centar Shimon Peres Negev, objekt je najvažniji stup izraelskog nuklearnog programa te najčuvanija lokacjia u Izraelu.

Smješten je duboko u pustinji Negev na jugu Izraela, daleko od većih naselja i oko 13 kilometara od grada Dimone. Prema dostupnim podacima, sastoji se od 10 zgrada raspoređenih na otprilike 36 četvornih kilometara, okruženih električnom ogradom i protuzračnim raketnim baterijama.

Postrojenje u Dimoni, izgrađeno šezdesetih godina prošlog stoljeća uz pomoć Francuske, a prema dostupnim informacijama, sastoji se osam podzemnih laboratorija u kojima radi nešto manje od tri tisuće ljudi.