Iran napao Dimonu: Evo zašto je Izraelu bitan taj grad

V. B.

21.03.2026 u 19:52

Napad u Izraelu
Izraelska vojska potvrdila je u subotu navečer da je došlo do "izravnog raketnog napada" Irana na zgradu u gradu Dimona na jugu Izraela u kojem se nalazi objekt za nuklearna istraživanja, prenosi agencija France presse. U tom je napadu ozlijeđeno 39 osoba, među kojima dijete od desetak godina koje se nalazi u teškom stanju, izvijestile su izraelska hitne službe

Dimona je jedno od najosjetljivijih strateških mjesta na Bliskom istoku jer se u blizini nalazi izraelski nuklearni poligon. Službeno poznat kao Nuklearni istraživački centar Shimon Peres Negev, objekt je najvažniji stup izraelskog nuklearnog programa te najčuvanija lokacjia u Izraelu.

Smješten je duboko u pustinji Negev na jugu Izraela, daleko od većih naselja i oko 13 kilometara od grada Dimone. Prema dostupnim podacima, sastoji se od 10 zgrada raspoređenih na otprilike 36 četvornih kilometara, okruženih električnom ogradom i protuzračnim raketnim baterijama.

Postrojenje u Dimoni, izgrađeno šezdesetih godina prošlog stoljeća uz pomoć Francuske, a prema dostupnim informacijama, sastoji se osam podzemnih laboratorija u kojima radi nešto manje od tri tisuće ljudi.

  • 22:01

    Ako Trumpu ovo uspije... Američka vojska već tjedan dana napada otok Harg, pojas dug osam kilometara kroz koji prolazi sav iranski izvoz nafte. S druge strane, Teheran u tom području ima čitav niz vojnih baza pomoću kojih kontrolira sjevernu stranu tjesnaca, a samim time i energetske tokove. Donosimo više o geostrateškom značenju iranskog dijela Perzijskog zaljeva, njihovoj vojnoj doktrini u tom području, kao i mogućim scenarijima daljnjih napada na Hormuz i Harg kao središta gravitacijske moći Irana. >>>Cijeli članak<<<

  • 21:51

    G7 će poduzeti mjere  Ministri vanjskih poslova zemalja G7 priopćili su da su 'spremni poduzeti potrebne mjere za podršku globalnoj opskrbi energijom. Iran je uzvratio na američko-izraelske napade ciljajući zemlje Perzijskog zaljeva, energetsku infrastrukturu i brodarstvo kroz Hormuški tjesnac, kroz koji teku značajni dijelovi svjetskih zaliha nafte.>>>Cijeli članak<<<

  • 20:49

    Izraelske karte Izraelske obrambene snage (IDF) objavile su na društvenim mrežama kartu za koju kažu da predstavlja domet iranskih balističkih projektila. Tvrde da su prošle godine otkrili kako iranski režim namjerava razviti rakete dometa 4000 kilometara, koje predstavljaju opasnost čak i za europske zemlje >>>Cijeli članak<<<
