Iran napao Dimonu: Evo zašto je Izraelu bitan taj grad

Izraelska vojska potvrdila je u subotu navečer da je došlo do "izravnog raketnog napada" Irana na zgradu u gradu Dimona na jugu Izraela u kojem se nalazi objekt za nuklearna istraživanja, prenosi agencija France presse. U tom je napadu ozlijeđeno 39 osoba, među kojima dijete od desetak godina koje se nalazi u teškom stanju, izvijestile su izraelska hitne službe
Dimona je jedno od najosjetljivijih strateških mjesta na Bliskom istoku jer se u blizini nalazi izraelski nuklearni poligon. Službeno poznat kao Nuklearni istraživački centar Shimon Peres Negev, objekt je najvažniji stup izraelskog nuklearnog programa te najčuvanija lokacjia u Izraelu.
Smješten je duboko u pustinji Negev na jugu Izraela, daleko od većih naselja i oko 13 kilometara od grada Dimone. Prema dostupnim podacima, sastoji se od 10 zgrada raspoređenih na otprilike 36 četvornih kilometara, okruženih električnom ogradom i protuzračnim raketnim baterijama.
Postrojenje u Dimoni, izgrađeno šezdesetih godina prošlog stoljeća uz pomoć Francuske, a prema dostupnim informacijama, sastoji se osam podzemnih laboratorija u kojima radi nešto manje od tri tisuće ljudi.