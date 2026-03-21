Izraelska vojska objavila kartu: Ovo je domet iranskih raketa

Na karti koja je objavljena, označene su granice od 300 do 4000 kilometara, a posljednja završava kod Londona.

"Iranski teroristički režim prvi je put od početka operacije Ričući lav lansirao raketu dugog dometa koja je mogla dosegnuti udaljenost od 4000 km. Tijekom operacije Uzdižući lav u lipnju 2025., IDF je otkrio da iranski režim ima namjeru razviti rakete dometa 4000 km, koje predstavljaju opasnost za desetke zemalja u Europi, Aziji i Africi. Iranski režim je to porekao. Govorili smo, a sada je to jasno, s raketama koje mogu dosegnuti London, Pariz ili Berlin. Iranski teroristički režim izveo je napade na 12 zemalja u regiji i razvija sposobnost koja predstavlja mnogo širu prijetnju", stoji u objavi izraelske vojske.