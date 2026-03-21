Ministri G7: Spremni smo poduzeti sve za podršku globalnoj opskrbi energijom

Ministri vanjskih poslova zemalja G7 priopćili su da su 'spremni poduzeti potrebne mjere za podršku globalnoj opskrbi energijom", prenosi BBC
Iran je uzvratio na američko-izraelske napade ciljajući zemlje Perzijskog zaljeva, energetsku infrastrukturu i brodarstvo kroz Hormuški tjesnac, kroz koji teku značajni dijelovi svjetskih zaliha nafte.
Ranije je Međunarodna agencija za energiju oslobodila 400 milijuna barela zaliha nafte kako bi se smanjio nedostatak opskrbe zbog rata.
U zajedničkoj izjavi, ministri vanjskih poslova Kanade, Francuske, Njemačke, Italije, Japana, Ujedinjenog Kraljevstva i SAD-a, zajedno s visokim predstavnikom Europske unije, poručili su da "pozivaju na trenutni i bezuvjetni prekid svih napada iranskog režima".