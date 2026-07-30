Znate li što se točno događa kad brišete datoteke s računala i društvenih mreža?

Ovi problemi nisu ograničeni samo na operativne sustave. Na društvenim mrežama i u širokom rasponu pretplatničkih usluga mehanizmi brisanja često su jednako nejasni.

Istraživanja često kao probleme ističu nedostatak transparentnosti oko načina obrade zahtjeva i odsutnost jasne potvrde da su podaci doista uklonjeni.

Daljnja komplikacija je to što se mnogi korisnici boje gubitka podataka, datoteka, fotografija i videozapisa slučajnim brisanjem, što se naziva diagrafefobijom. Iako ovo (još) nije službeno prepoznata patologija, studije ponašanja digitalnog gomilanja pokazuju da se neki ljudi jako tjeskobno osjećaju pri pomisli na gubitak ili slučajno brisanje osobnih podataka poput fotografija i glazbe.

Takve brige povećavaju količinu osobnih podataka koji su nenadzirani, ali neizbrisani te spremni za potencijalnu zlouporabu.

Brisanje ili uklanjanje?

Uobičajena je zabluda da brisanje znači kako izbrisana stavka više nije vidljiva i da je bez mogućnosti povratka. To uglavnom nije točno. Kada korisnici brišu datoteke - premještanjem u koš za smeće, pa zatim trajnim brisanjem - podaci nisu doista obrisani. Umjesto toga, sustav označava prostor za pohranu kao ponovno upotrebljiv i ažurira metapodatke kako bi prekinuo vezu s datotekom.

Ali temeljni sadržaj često ostaje oporavljiv uz pomoć odgovarajućih alata, posebno kada se podaci dupliciraju na više sustava ili uređaja. Robusniji oblici brisanja uključuju fizičko uništavanje medija za pohranu, prepisivanje memorijskih blokova novim podacima kako bi se zakopao original ili šifriranje podataka i uništavanje ključa nakon toga.

Međutim takve metode mogu biti skupe i učiniti uređaj za pohranu neupotrebljivim. Karakteristike infrastrukture u računalnom oblaku također predstavljaju izazove za sigurno brisanje podataka. Slično tome, sadržaj na javnim društvenim mrežama možda neće biti stvarno izbrisan zbog odgovora, komentara i web arhiva, što su sve načini na koje se pohranjuje objave.

Značenje izbrisanog tvita moguće je, naprimjer, rekreirati na temelju odgovora i spominjanja.

Zombi računi

Još jedna zabluda je to da brisanje aplikacije s uređaja automatski briše povezani račun. Korisnici često ne brišu račune mobilnih aplikacija jer nisu svjesni njihova postojanja nakon što su izbrisali povezanu aplikaciju.

Tako nastaju zombi računi - napušteni profili za širok raspon usluga, od kupovine i pohrane do upoznavanja, financija i streaminga. Milijuni korisnika posjeduju takve račune s osobnim podacima koji su ranjivi na kibernetičke napade i povrede podataka.