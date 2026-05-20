Kraj guglanja kakvo poznajemo: Ni Googleova tražilica više neće biti što je dosad bila. Evo što se mijenja

Div iz Mountain Viewa uvodi promjene za koje se nada da će mu pomoći ostati relevantnim u eri umjetne inteligencije

Kako bi se izborio za poziciju u novom internetskom dobu, Google vam želi pomoći tako što će smanjiti potrebu za guglanjem. Predstavili su tako niz značajki pokretanih umjetnom inteligencijom za svoju tražilicu, AI asistenta Gemini i druge usluge. Među novitetima je osvježeno izdanje trake za pretraživanje, koja može pretraživati ​​web u ime korisnika, i novi način rada u Geminiju, koji može raditi autonomno tijekom određenih vremenskih razdoblja.

Agenti, agenti posvuda Google se već godinama udaljava od isporuke popisa plavih poveznica kao odgovor na upite za pretraživanje. No osvježena tražilica, koja radi na novom modelu Gemini 3.5 Flash, predstavlja najveći odmak od tradicionalnog pretraživanja i pomak prema umjetnoj inteligenciji do sada. Novo polje za pretraživanje prošireno je da bi se prilagodilo duljim upitima, koji su više konverzacijski, a usklađeno je s načinom na koji se tipka ili razgovara u Geminiju ili ChatGPT-ju. Moći ćete tako stvoriti 'agente' u Googleovoj tražilici koji mogu samostalno pratiti ili istraživati ​​teme. Kako kažu, to bi moglo biti korisno za zadatke koji zahtijevaju praćenje i nadzor najava i oglasa tijekom vremena, poput potrage za stanovima ili izdanja nove odjeće. Naprimjer, moguće je unijeti upit poput 'Obavještavaj me kada neki od mojih omiljenih sportaša objavi suradnje s tenisicama ili objave potpisa' kako bi se potaknulo Google na praćenje najava značajnih sportaša i brendova. Sada će također generirati prilagođene vizualne elemente i mini aplikacije kao odgovor na određene zahtjeve, poput stvaranja fitnes trackera koji uključuje lokaciju osobe, podatke o vremenu i aplikacije povezane s njihovim korisničkim računom pri Googleu.

Novi Spark Otkad je pokrenuo Gemini s umjetnom inteligencijom, Google se mučio kako prikazom razlikovati asistenta od glavne tražilice. Spark, novi način rada u Geminiju koji može raditi na zadacima u pozadini, najnoviji je pokušaj u tom smjeru. Moći će raditi na ponavljajućim dugoročnim zadacima poput praćenja izvoda kreditnih kartica i pristiglih poruka e-pošte za važna ažuriranja te izrade sažetaka ili popisa obaveza. Također može referencirati sadržaj u određenim aplikacijama, poput sastavljanja bilješki iz Googleovih dokumenata, Gmaila i aplikacije Slides, a u budućnosti bi trebalo biti podržano više aplikacija trećih strana. Spark je također dodan u izdanje aplikacije Gemini za računala Mac kako bi mogla raditi s lokalnim datotekama. Moći ćete pratiti što vaš agent radi putem mobitela pomoću nove značajke Android Halo te će on ostati aktivan čak i kada je prijenosno računalo zatvoreno ili je telefon zaključan. Fokus na autonomnim značajkama čini se kao izravan odgovor na OpenClaw, popularni AI agent koji je ranije ove godine podigao puno prašine u Silicijskoj dolini zbog toga što je mogao pokretati programe i naredbe bez stalnog poticanja korisnika.

Izgradnja AGI-a Google godinama prati AI agente, iako su se slučajevi upotrebe uglavnom usredotočili na specifične zadatke poput kupovine ili upravljanja e-poštom. Ta nastojanja nisu bila široko prihvaćena, ponajviše zbog toga što tehnologija nije bila dovoljno pouzdana. No u divu iz Mountain Viewa ne gube nadu u to da će se uspjeti približiti svetom gralu razvoja opće umjetne inteligencije (teorijske faze umjetne inteligencije u kojoj tehnologija postaje inteligentna kao čovjek u širokom rasponu tema, poznate po kratici AGI). OpenAI, Meta Platforms i drugi utrkuju se kako bi bili prvi koji će to postići.

DeepMind DeepMind je u središtu Googleove strategije za umjetnu inteligenciju i jedan od najjačih aduta jer bi kombinacija izravnog pristupa istraživačkom laboratoriju, cloud sustavima i ogromnom broju potencijalnih korisnika trebala biti dobitna. Ipak, na Anthropic i OpenAI i dalje se gleda kao na predvodnike kad je riječ o poslovnim proizvodima temeljenim na umjetnoj inteligenciji. Anthropic je predstavio niz novih modela i agenata namijenjenih računalnom kodiranju, financijama i drugim uredskim poslovima. Prema podacima financijske platforme Ramp, ta tvrtka trenutno drži 34,4 posto udjela u američkom tržištu plaćenih pretplata na AI poslovne aplikacije. OpenAI je drugi s 32,3 posto, a Google ima tek 4,5 posto.