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Dočekali smo i to: WhatsApp sada omogućuje pozive putem web aplikacije

Miroslav Wranka

29.07.2026 u 11:54

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WhatsApp Izvor: Profimedia / Autor: Dilara Irem Sancar / AFP / Profimedia
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Meta Platforms konačno omogućuje korisnicima upućivanje i primanje audio i video poziva putem WhatsAppa za web

Godinama su WhatsApp pozivi bili podržani samo na aplikaciji za pametne telefone ili u izvornoj aplikaciji za stolna računala. Sada Meta Platforms konačno omogućuje korisnicima upućivanje i primanje audio i video poziva putem WhatsAppa za web.

Slično aplikacijama za pametne telefone i stolna računala, kartica Calls na web sučelju sadržavat će vašu povijest poziva i favorite. Podržavat će i značajke poziva koje dobivate u aplikaciji za stolna računala, poput dijeljenja zaslona i reakcija.

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Whatsapp također uvodi još nekoliko nadogradnji za pozive. Korisnici sada mogu prenositi pozive s jednog uređaja na drugi bez prekidanja veze, pa ako ste u početku primili poziv na računalu ili na webu, možete nastaviti razgovarati na svom telefonu.

Uvedene su i čekaonice. Ako netko ima poveznicu na grupni poziv, možete ga pustiti neka se pridruži kada želite ili ga isključiti. Ovo je ključno za ljude koji bi mogli biti domaćini poslovnih poziva na WhatsAppu.

Prilikom stvaranja poveznice za poziv možete omogućiti opciju Require approval to join kako biste stvorili čekaonicu za sastanak. Dodana je i supresija pozadinske buke, a WhatsApp će također početi prenositi videopozive u visokoj razlučivosti u prvih nekoliko sekundi poziva. Ranije je trebalo nekoliko sekundi za prebacivanje poziva na video visoke razlučivosti.

WhatsApp je nedavno otvorio rezervacije za korisnička imena. Nakon što značajka korisničkog imena postane dostupna, ljudi će ih moći koristiti za pozivanje drugih korisnika na različitim platformama, piše Tech Crunch.

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Dočekali smo i to: WhatsApp sada omogućuje pozive putem web aplikacije

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