Europa okreće leđa Palantiru: Zašto vlade žele pobjeći od kontroverznog američkog diva?

Tvrtka i njezini čelnici - suosnivač i predsjednik Peter Thiel te suosnivač i izvršni direktor Alex Karp - već su neko vrijeme u središtu kontroverzi s obje strane Atlantika
Europske vlade nastoje smanjiti ovisnost o Palantiru, američkoj tvrtki za analizu podataka čije platforme služe kao okosnica obrade podataka i umjetne inteligencije za vojske diljem svijeta.
U Nizozemskoj, gdje ih koriste od 2010. godine (iako vrlo ograničeno i u malom opsegu), vlasti sad kažu da potpuna alternativa uslugama te tvrtke mora biti dostupna u roku od dvije godine. Nizozemska vlada radi na dvostranoj strategiji smanjenja ovisnosti o Palantiru kako bi mogla djelovati samostalno što je prije moguće.
Političari u toj državi kritizirali su Palantir zbog rasističke i antidemokratske ideologije te tražili prekid suradnje, a prošle godine odobren je zakonski prijedlog kojim se vladu čini neovisnijom o toj kompaniji i traže europska rješenja.
Nizozemci nisu usamljeni u tome. Nedavno izvješće britanskog parlamenta navodi da su Palantirovi programi 'neprihvatljiva slabost', Švicarska je najmanje devet puta odbila njegove ponude zbog sigurnosnih problema, a Danska također traži lokalne alternative za njegov softver.
Zbog čega su europske vlasti zabrinute? Pogledajmo.
Zašto je Palantir kontroverzan?
Palantir tvrdi da stvara 'najbolje korisničko iskustvo na svijetu za rad s podacima, ono koje osnažuje ljude da postavljaju i odgovaraju na složena pitanja'. Jedan od njihovih proizvoda, softver Gotham za donošenje odluka za oružane sustave, opisan je kao podrška vojnicima s 'lancem ubijanja pokretanim umjetnom inteligencijom' za identifikaciju ciljeva.
Sama tvrtka i njezini čelnici - suosnivač i predsjednik Peter Thiel te suosnivač i izvršni direktor Alex Karp - već su neko vrijeme u središtu kontroverzi s obje strane Atlantika. Karp vjeruje da softver koji je razvio Palantir treba biti korišten kao smrtonosno oružje. 'Palantir je tu kako bi poremetio, uplašio naše neprijatelje kad je potrebno i, povremeno, ubio ih', rekao je u razgovoru s investitorima.
Također je napomenuo da bi uvrštavanje ratnih zločina u ustav bilo 'dobro za poslovanje' nakon što su Sjedinjene Države napale brodove na Karibima.
Kritičari Palantira, poput Amnesty Internationala, tvrde da povjeravanje velike količine podataka jednoj tvrtki stvara rizike oko privatnosti, transparentnosti i preprodaje zdravstvenih podataka, a ona je 2024. godine potpisala ugovor i s Izraelskim obrambenim snagama (IDF) za 'ratne misije', uključujući vojne operacije u Gazi.
Njezin je softver korišten i za lociranje migrantskih obitelji u SAD-u za potrebe agencije Immigrations and Customs Enforcement (ICE).
Navodno je Palantirovu tehnologiju upotrijebio i Pentagon za prikupljanje povjerljivih informacija i njihovo korištenje za hvatanje ciljeva u nedavnim raketnim napadima na iranske ciljeve.
Koje europske vlade imaju ugovore s Palantirom?
Nekoliko europskih vlada trenutno koristi njegove tehnologije u dijelovima svog javnog sektora, osobito u obrani, policiji i obavještajnim poslovima, ali opseg usvajanja značajno varira od zemlje do zemlje.
Ujedinjeno Kraljevstvo potpisalo je ugovor s Palantirom kao glavnim dobavljačem za National Health Service (ekvivalent našem Zavodu za zdravstvo), no nedavno izvješće odbora parlamenta traži prekid suradnje tijekom 2027. godine, kad bi taj ugovor trebao isteći. Umjesto toga, britanski parlamentarci traže lokalnog dobavljača.
Palantir je također potpisao trogodišnji ugovor, vrijedan 276 milijuna eura, s britanskim Ministarstvom obrane o pružanju 'strateškog, taktičkog i operativnog donošenja odluka uživo u svim klasifikacijama obrane te interoperabilnosti s NATO-ovim i drugim savezničkim sustavima koji koriste Palantir'.
Pojedine njemačke policijske snage u Bavarskoj, Hessenu i Sjevernoj Rajni-Vestfaliji upotrebljavaju ograničenu verziju Palantirova Gothama u istragama ozbiljnih prijetnji poput terorističkih napada, a na državnoj razini njemačka je vojska najavila da neće koristiti usluge bilo koje američke tvrtke, uključujući Palantir, jer im ne žele dati pristup nacionalnoj bazi podataka.
Vlada Njemačke tako je odlučila dati prednost europskim alternativama, uključujući francusku tvrtku ChapsVision.
Danska je prethodno potpisala sedmogodišnji ugovor s Palantirom za platforme za nadzor i analizu podataka, Maven Smart System i Foundry, međutim nedavno su najavili da će potražiti lokalna rješenja kojima će ih zamijeniti.
Nakon što je španjolska vlada 2023. godine potpisala ugovor s Palantirom, vrijedan 16,5 milijuna eura, preko 40 tvrtki koristi softver te tvrtke te u Španjolskoj zasad postoji malo ili nimalo javnog protivljenja tome.
U Europi i dalje postoji interes privatnih tvrtki za korištenje Palantirovih rješenja, s preko 100 velikih europskih banaka, upravitelja imovinom i mirovinskih fondova koji su u protekloj godini uložili više novca u udjele te tvrtke, piše Euronews.