Europa okreće leđa Palantiru: Zašto vlade žele pobjeći od kontroverznog američkog diva?

U Nizozemskoj , gdje ih koriste od 2010. godine (iako vrlo ograničeno i u malom opsegu), vlasti sad kažu da potpuna alternativa uslugama te tvrtke mora biti dostupna u roku od dvije godine. Nizozemska vlada radi na dvostranoj strategiji smanjenja ovisnosti o Palantiru kako bi mogla djelovati samostalno što je prije moguće.

Europske vlade nastoje smanjiti ovisnost o Palantiru , američkoj tvrtki za analizu podataka čije platforme služe kao okosnica obrade podataka i umjetne inteligencije za vojske diljem svijeta.

Političari u toj državi kritizirali su Palantir zbog rasističke i antidemokratske ideologije te tražili prekid suradnje, a prošle godine odobren je zakonski prijedlog kojim se vladu čini neovisnijom o toj kompaniji i traže europska rješenja.

Nizozemci nisu usamljeni u tome. Nedavno izvješće britanskog parlamenta navodi da su Palantirovi programi 'neprihvatljiva slabost', Švicarska je najmanje devet puta odbila njegove ponude zbog sigurnosnih problema, a Danska također traži lokalne alternative za njegov softver.

Zbog čega su europske vlasti zabrinute? Pogledajmo.

Zašto je Palantir kontroverzan?

Palantir tvrdi da stvara 'najbolje korisničko iskustvo na svijetu za rad s podacima, ono koje osnažuje ljude da postavljaju i odgovaraju na složena pitanja'. Jedan od njihovih proizvoda, softver Gotham za donošenje odluka za oružane sustave, opisan je kao podrška vojnicima s 'lancem ubijanja pokretanim umjetnom inteligencijom' za identifikaciju ciljeva.

Sama tvrtka i njezini čelnici - suosnivač i predsjednik Peter Thiel te suosnivač i izvršni direktor Alex Karp - već su neko vrijeme u središtu kontroverzi s obje strane Atlantika. Karp vjeruje da softver koji je razvio Palantir treba biti korišten kao smrtonosno oružje. 'Palantir je tu kako bi poremetio, uplašio naše neprijatelje kad je potrebno i, povremeno, ubio ih', rekao je u razgovoru s investitorima.

Također je napomenuo da bi uvrštavanje ratnih zločina u ustav bilo 'dobro za poslovanje' nakon što su Sjedinjene Države napale brodove na Karibima.

Kritičari Palantira, poput Amnesty Internationala, tvrde da povjeravanje velike količine podataka jednoj tvrtki stvara rizike oko privatnosti, transparentnosti i preprodaje zdravstvenih podataka, a ona je 2024. godine potpisala ugovor i s Izraelskim obrambenim snagama (IDF) za 'ratne misije', uključujući vojne operacije u Gazi.