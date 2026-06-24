Stiže HDMI 2.2. Treba li vam to biti važno? Evo što trebate znati

Ključ odabira HDMI-ja su ograničenja koja postavljaju najmanje napredne komponente koje koristite. Za prijelaz na najnovije izdanje većina bi vjerojatno trebala pričekati još neko vrijeme

Većina nas uopće ne razmišlja o mreži kabela koja isprepliće naše kućne i ine centre za zabavue. Sve dok sve radi kako je predviđeno, cijeli taj aranžman obično nam nije na radaru. Ali, imati jasnu sliku o tome što sve te komponente rade može biti korisno. Jedna od ključnih komponenti je HDMI (multimedijsko sučelje visoke razlučivosti), jedan od najčešće korištenih standarda za kabele koje se koristi za prijenos audio i video signala. Moguće ga je pronaći u televizorima, monitorima, igraćim konzolama i zvučnim sustavima.

Dva aktualna standarda Trenutno postoje dva uobičajena standarda za te audiovizualne priključke. Specifikacija HDMI 2.0 predstavljena je 2013. godine, a HDMI 2.1 najavljen je 2017. Iako je finaliziran, HDMI 2.2 još nije široko dostupan. Kabele je moguće priključiti jedan na drugi - 2.1 kabel ide u utor za 2.0 i obrnuto. Glavna razlika između dvije specifikacije je to što HDMI 2.1 ima veću maksimalnu propusnost i može prenijeti više piksela u bilo kojem trenutku. HDMI 2.0 može pružiti vrhunsku izvedbu 4K razlučivosti pri stopi osvježavanja od 60 Hz, dok HDMI 2.1 može prikazati tu istu razlučivost pri 120 Hz. Zbog toga zvuči kao da bi HDMI 2.1 trebao dati bolje rezultate i glatkiju sliku pri streamingu videa. No, glavno ograničenje kvalitete događa se na strani usluga strujanja. Većina njih ograničava kvalitetu slike na 4K/60 Hz. To znači kako je za trenutnu generaciju televizora i prikaza slike HDMI 2.0 dovoljan za gotovo svaku situaciju. I HDMI 2.0 i 2.1 mogu prenositi 4K video, pa će većina vaših filmova i emisija biti prikazana glatko s bilo kojom konfiguracijom kabela i priključaka. Kada je HDMI 2.1 potreban ili poželjan? Ključ odabira HDMI-ja su ograničenja koja postavljaju najmanje napredne komponente koje koristite. Iako su HDMI 2.0 i 2.1 kompatibilni, ako ih koristite zajedno moći ćete postići samo specifikacije 2.0. Najvjerojatniji slučaj upotrebe u kojem možete vidjeti značajnu razliku u performansama u odnosu na sve HDMI 2.1 komponente nije streaming video sadržaja, već igranje računalnih igara. Onima među vama koji se igraju na natjecateljskoj razini 4K razlučivost pri brzini osvježavanja od 120 Hz mogla bi biti korisna prednost. Ili ste možda uložili u vrhunsko računalo ili PlayStation 5 Pro, pa želite maksimalno moguće uživljavanje u ono što igrate. U tim ćete slučajevima htjeti imati HDMI 2.1 u svom priključnom kabelu i monitoru ili TV-u.