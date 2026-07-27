Što je AI destilacija i zašto se odjednom toliko priča o njoj? Evo što trebate znati

Govoreći o razvoju Googleovih AI modela, Dean je rekao da su on i kolege otkrili tehnike destilacije umjetne inteligencije jer je Google želio poboljšati performanse svojih sustava bez oslanjanja na jedan veliki model prepoznavanja slike.

Ranije ove godine direktor Googleove umjetne inteligencije Jeff Dean raspravljao je o konceptu o kojem se u to vrijeme jedva govorilo izvan usko stručnih krugova: destilaciji.

'Putem destilacije, koja je ključna tehnika za povećanje sposobnosti manjih modela, morate imati granični model kako biste ga potom destilirali u svoj manji model', rekao je Dean.

Pet mjeseci kasnije, destilacija je postala aktualna tema od Silicijske doline do Washingtona, D.C., dok tehničari i zakonodavci raspravljaju o tome pretvara li se ta praksa u prijetnju nacionalnoj sigurnosti i omogućuje li Kini hvatanje priključka sa Sjedinjenim Državama utrci razvoja AI.

Naime, kineski laboratorij Moonshot AI objavio Kimi K3, a korisnici su brzo otkrili kako je konkurentan najboljim komercijalno dostupnim modelima iz Anthropica i OpenAI-ja.

Kontroverzna praksa

Za razliku od vodećih američkih AI tvrtki, koje prodaju pristup vlasničkim modelima, Moonshot i drugi kineski laboratoriji nude takozvane otvorene modele koji korisnicima omogućuju preuzimanje tehnologije, ugađanje i pokretanje gdje god žele.

Pojedini vladini dužnosnici su Moonshotovu sposobnost tako brzog sustizanja konkurencije pripisali destilaciji, opisujući je kao krađu američkog intelektualnog vlasništva, posebno uključivanjem Anthropicovog graničnog modela Fable.

Na visokoj razini, izraz destilacija se odnosi na korištenje odgovora chatbota ili radnog proizvoda iz naprednog AI modela za obuku drugog modela.

Praksa je kontroverzna jer, ovisno o tome kako se koristi, može omogućiti razvijaču modela stvaranje konkurentne ponudu jednostavnim korištenjem rezultata tvrtki koje su uložile mnogo resursa i vremena u razvoj najsofisticiranije tehnologije obuke.

Nakon niza objava na društvenim mrežama tijekom tjedna, tehnološki divovi Nvidia, Microsoft, Meta, Palantir pridružili su se više od 20 drugih tvrtki kako bi objavili pismo u kojem pozivaju kreatore politike na izbjegavanje preuranjenih ograničenja otvorenih AI modela koja bi 'ugušila konkurenciju ili potaknula inovacije u inozemstvu'.

'Destilacija ili praksa korištenja rezultata jednog modela za pomoć u obuci ili poboljšanju drugog široko je korištena tehnika za poboljšanje, evoluciju i provjeru valjanosti modela', navedeno je u pismu.

Pojava destilacije predstavlja zagonetku kreatorima politike u SAD-u, koji su dugo bili zabrinuti zbog kineske tehnologije u smislu krađe intelektualnog vlasništva i pitanja nacionalne sigurnosti.

Američke vlasti još traje svoju poziciju, ali čini se kako bi mogle tvrditi kako su kineske i ruske tvrtke iskoristile rezultate američkih modela kako bi postale učinkovitije, što im daje nepravednu prednost.

Kinezi nisu jedini

S druge strane, poduzetnici koji se bave razvojem AI-ja upozoravaju kako američke tvrtke, kako bi ostale konkurentne, moraju imati pristup najboljoj tehnologiji, bez obzira gdje je razvijena.

Iako se velik dio trenutnog diskursa usredotočuje na kineske otvorene AI modele poput Kimi K3, brojne su tvrtke uključile tehniku ​​destilacije pri izradi vlastitih modela.

Nvidia je, na primjer, koristila destilaciju kao dio procesa obuke za svoju seriju modela Llama Nemotron.