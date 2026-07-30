Bruxelles steže obruč oko ChatGPT-ja i Robloxa: Stižu nova pravila i moguće goleme kazne

Odluka bi trebala biti objavljena tijekom kolovoza, no Komisija je zasad nije službeno potvrdila. Na njezinu popisu, posljednji put ažuriranom 24. srpnja, ChatGPT i Roblox još se ne nalaze, a među već obuhvaćenim uslugama su Facebook, Instagram, TikTok, X, YouTube, Google Maps, Google Play, Amazon, Booking.com, Snapchat, Pinterest, Temu i WhatsApp.

Europska komisija priprema se proglasiti ChatGPT i Roblox 'vrlo velikim internetskim platformama', objavio je Bloomberg pozivajući se na izvore upoznate s tim postupkom.

Prema Aktu o digitalnim uslugama, odnosno DSA-u, status vrlo velike internetske platforme dobivaju servisi s najmanje 45 milijuna prosječnih mjesečno aktivnih korisnika u Europskoj uniji. Granica odgovara približno desetini stanovništva Unije.

Obje platforme prema vlastitim podacima prelaze taj prag. OpenAI navodi da je ChatGPT Search u šest mjeseci zaključno s 31. ožujka imao oko 159,1 milijun prosječnih mjesečno aktivnih korisnika u EU-u, a Roblox je za šestomjesečno razdoblje, završeno 13. veljače, prijavio oko 48 milijuna korisnika.

Četiri mjeseca za prilagodbu

Dobivanje oznake VLOP, što je kratica za very large online platform, nije tek priznanje velike popularnosti jer donosi dodatne obveze i izravan nadzor Europske komisije.

Nakon službene odluke platforme dobivaju četiri mjeseca za usklađivanje sa strožim pravilima te moraju uspostaviti unutarnju funkciju za nadzor usklađenosti, najmanje jednom godišnje proći neovisnu reviziju te Komisiji i nacionalnim regulatorima omogućiti pristup podacima potrebnima za provjeru poštivanja zakona.

Provjerenim istraživačima također moraju omogućiti pristup određenim internim podacima da bi mogli proučavati sistemske rizike i učinkovitost mjera kojima ih platforme pokušavaju ublažiti.

ChatGPT i Roblox morali bi detaljno procijeniti kako njihove usluge utječu na širenje nezakonitog sadržaja, zaštitu maloljetnika, mentalno i fizičko zdravlje, temeljna prava, slobodu izražavanja, diskriminaciju, rodno uvjetovano nasilje, javnu sigurnost i izborne procese.

Nakon što utvrde rizike, ne bi ih smjeli samo opisati, već uvesti konkretne mjere za njihovo smanjivanje, što može uključivati promjene dizajna usluge, načina rada sustava preporuka, moderiranja sadržaja ili unutarnjih postupaka.

Platforme bi morale objavljivati izvješća o procjenama rizika, poduzetim mjerama i rezultatima neovisnih revizija, korisnicima moraju jasnije objasniti odluke o uklanjanju ili ograničavanju sadržaja, a dodatna pravila odnose se i na transparentnost oglasa te sustava preporuka.

ChatGPT ulazi u novu regulatornu kategoriju

Uvrštavanje ChatGPT-ja bilo bi posebno važno jer pokazuje kako Komisija namjerava primjenjivati DSA na generativne AI servise koji više nisu samo alati za razgovor, nego pretražuju internet, pohranjuju sadržaj korisnika i distribuiraju informacije velikom broju ljudi.

ChatGPT već podliježe dijelu općih obveza DSA-a pa je OpenAI uspostavio kontaktne točke za europske korisnike i tijela vlasti te obrazac za prijavu potencijalno nezakonitog sadržaja. Status vrlo velike platforme, međutim, donio bi znatno dublji nadzor načina na koji servis procjenjuje i smanjuje rizike.

To bi moglo obuhvatiti pitanja poput načina na koji ChatGPT prikazuje rezultate pretraživanja, postupa sa štetnim ili nezakonitim zahtjevima, objašnjava ograničavanje sadržaja te procjenjuje utjecaj svojih odgovora na maloljetnike, javno zdravlje i demokratske procese.

DSA se pritom razlikuje od europskog Akta o umjetnoj inteligenciji jer on uređuje razvoj i korištenje sustava umjetne inteligencije ovisno o njihovoj namjeni i razini rizika, a DSA se bavi odgovornošću internetskih posrednika i platformi prema korisnicima i društvu.

ChatGPT bi stoga mogao podlijegati obvezama iz oba zakonska okvira.

Roblox pod povećalom zbog zaštite djece

Za Roblox će jedno od najvažnijih pitanja biti zaštita maloljetnika. Platforma korisnicima omogućuje igranje, stvaranje vlastitih virtualnih iskustava, komunikaciju i razmjenu sadržaja, a velik dio njezine publike čine djeca i tinejdžeri.

Kao vrlo velika internetska platforma on bi morao sustavnije analizirati rizike povezane s kontaktima između odraslih i djece, štetnim sadržajem, internetskim nasiljem, manipulativnim dizajnom i načinom na koji algoritmi preporučuju igre i druge sadržaje.

Roblox već omogućuje korisnicima iz EU-a da se žale na odluke o moderiranju te se obvezao objavljivati podatke o broju europskih korisnika, a nova oznaka proširila bi te obveze i stavila njihovu provedbu pod izravan nadzor Komisije.

Kazne mogu dosegnuti šest posto prihoda

Europska komisija može od vrlo velikih platformi zatražiti dokumentaciju i podatke, provoditi razgovore i inspekcije te pokrenuti formalnu istragu ako posumnja da ne poštuju pravila. Utvrdi li kršenje DSA-a, može izreći kaznu do šest posto ukupnog godišnjeg prihoda kompanije na svjetskoj razini, a za kontinuirano nepoštivanje zahtjeva moguće su i periodične novčane kazne.

Očekivana odluka ne znači da je Bruxelles već utvrdio da su ChatGPT ili Roblox prekršili zakon jer se status vrlo velike platforme dodjeljuje prvenstveno na temelju broja korisnika i dosega usluge.