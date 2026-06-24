Nove značajke za Windows ne trebaju umjetnu inteligenciju

Iako je Microsoft nedavno izbacio nove značajke za operativni sustav Windowa 11 (uključujući povećanje brzine za starije strojeve), već stižu najave noviteta predviđenih za srpanjsko izdanje.

Vjerojatno najzanimljivija je mogućnost pauziranja nadogradnje Windowsa putem kalendara. Moći ćete postaviti razdoblje do 35 dana u budućnosti, a pauzu ćete moći produžiti odabirom novog datuma završetka.

Značajku se testira još od travnja. Sada je dostupna svim korisnicima.

Point-in-Time Restore (PITR) omogućit će Windowsima automatsko stvaranje točki za oporavak cijelog sustava, uključujući sve aplikacije, postavke i osobne datoteke.

Glavna razlika između ove i trenutno aktualne slične značajke je u tome što PITR omogućuje vraćanje lokalnih datoteka i aplikacija.

Windows pohranjuje PITR točke za oporavak do 72 sata (što možete prilagoditi).

Značajka Screen Tint je dizajnirana za ublažavanje naprezanja očiju. Možete birati između unaprijed definiranih boja, a zatim primijeniti odabranu boju kao 'prekrivanje boja preko cijelog zaslona' na radnoj površini.

Razlika u usporedbi s postojećom značajkom Night Light, pomoću koje možete namjestiti temperaturu boje između toplih i hladnih tonova, je to što možete sami kontrolirati stvarnu boju i intenzitet.

Bluetooth bi trebao raditi pouzdanije u situacijama poput, primjerice, utišavanja bežičnih slušalica. AirPods će se brže pojaviti u načinu uparivanja, a mikrofoni na slušalicama Beats Studio Pro također bi trebali raditi pouzdanije.

Bluetooth LE streaming zvuka ponovno će pouzdanije uspostaviti veze nakon prekida i pokrenuti reprodukciju zvuka brže kada je mikrofon u upotrebi u isto vrijeme.

Widgeti na programskoj traci više se neće proširiti odmah nakon što iznad njih prijeđete kursorom. Microsoft također mijenja ponašanje sličica obavijesti na programskoj traci i minimizira broj obavijesti. Uz to, broj sličica će se prilagoditi vašoj boji naglaska u sustavu Windows.

Nove značajke bit će dostupne na svim računalima sa sustavom Windows 11, bilo nakon instaliranja neobavezne nadogradnje krajem lipnja ili obvezne u srpnju.

Za neobaveznu nadogradnju morat ćete ručno pretražiti Windows Update i instalirati ju kada će biti dostupna (obično tijekom zadnjeg tjedna u mjesecu). Ili pričekajte Patch Tuesday u srpnju, piše PC World.