Reddit kažnjen s 14,5 milijuna funti zbog korištenja podataka djece

Američka tvrtka u srpnju prošle godine uvela je provjeru dobi. Kako su ustvrdili u ICO-u, Reddit je prije toga imao velik broj korisnika mlađih od 13 godina bez zakonske osnove za obradu njihovih osobnih podataka.

Britanska regulatorna agencija Information Commissioner’s Office (ICO) kaznila je Reddit s 14,5 milijuna funti zbog nezakonitog korištenja podataka djece mlađe od 13 godina te potencijalnog izlaganja neprikladnom i štetnom sadržaju. To je najveća dosad izrečena kazna za kršenje privatnosti djece u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Platforma traži od korisnika prijavu dobi prilikom otvaranja računa, no ICO je upozorio da oslanjanje na samodeklaraciju predstavlja rizik za djecu jer ju je lako zaobići. Regulator je također utvrdio da Reddit nije proveo procjenu utjecaja na zaštitu podataka radi ublažavanja rizika za djecu prije siječnja 2025. godine.

Prema ICO-u, osobni podaci djece mlađe od 13 godina prikupljani su i korišteni na načine koje ona nisu mogla razumjeti te na koje nisu mogla pristati ili kontrolirati ih. To ih je potencijalno izložilo sadržaju koji nisu smjela vidjeti, što je rezultiralo globom.

To je treća najveća financijska kazna koju je ICO izrekao, nakon 20 milijuna funti British Airwaysu za povredu podataka koja je utjecala na više od 400 tisuća kupaca u 2018. godini i 18,4 milijuna funti za hotelsku grupu Marriott, kada je više od 300 milijuna korisničkih zapisa bilo pogođeno napadom 2014. godine.

Reddit je najavio žalbu. Tvrde da od korisnika ne traže dijeljenje informacija o identitetu, bez obzira na dob, i uklanjanju one mlađe od 13 godina jer im pristup platformi nije dopušten prema uvjetima korištenja, piše Guardian.