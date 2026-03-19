Milijarde na kocki: Sukob na Bliskom istoku presijeca ključnu rutu europske industrije

'To znači da se mora smanjiti količina robe kako bi se oslobodio prostor za dodatno gorivo', objasnio je za CNBC Stefan Krikken, voditelj zračnog tereta u DSV-u, dodajući da gorivo čini oko 50 posto operativnih troškova aviokompanija, a cijene rastu zbog poskupljenja nafte. Posljedica su više cijene prijevoza koje europske tvrtke moraju plaćati da bi osigurale kontinuiranu opskrbu.

Zračni prijevoz ključan je za dostavu čipova i druge vrijedne elektronike. No napadi na infrastrukturu, uključujući zračne luke na Bliskom istoku , prisilili su avioprijevoznike na promjene ruta. Ranije su teretni avioni iz Azije prema Europi letjeli preko Bliskog istoka i koristili regionalne čvorišne točke za gorivo. Danas sve češće lete direktno, što zahtijeva više goriva i smanjuje prostor za teret.

Tvrtke plaćaju više ili troše zalihe

Neke kompanije već osjećaju kašnjenja od nekoliko dana u isporuci čipova, a troškovi prijevoza su porasli. Ipak, značajniji pad uvoza zasad nije zabilježen jer dio kupaca plaća premium cijene za osiguranje dostave.

Tvrtke koje koriste jeftinije komponente češće posežu za postojećim zalihama, očekujući da će se cijene logistike stabilizirati u narednim tjednima. 'U tehnološkom sektoru postoji ogroman raspon – od čipova koji vrijede nekoliko centi do naprednih sustava vrijednih milijune dolara. Što je proizvod jeftiniji, to je veći utjecaj troškova prijevoza', rekao je Krikken.

Poluvodiči su ključna komponenta u gotovo svim industrijama – od podatkovnih centara do automobilske proizvodnje – a europski dobavljači i proizvođači automobila osobito su osjetljivi na poremećaje u opskrbi. Njemački dobavljač ZF potvrdio je da i dalje prima pošiljke, ali uz veće troškove. S druge strane, Volkswagen zasad ne bilježi izravan utjecaj na proizvodnju, iako pomno prati situaciju.

Nakon globalne nestašice čipova tijekom pandemije mnoge kompanije povećale su zalihe i diversificirale dobavne lance, što sada ublažava udar. Razat Gaurav, izvršni direktor softverske platforme Kinaxis, kaže da razine zaliha variraju od nekoliko tjedana do nekoliko mjeseci, ovisno o industriji.

'Tvrtke sada aktivno testiraju otpornost svojih lanaca opskrbe dok se poremećaji šire ključnim rutama, uključujući Hormuški tjesnac i zračne luke na Bliskom istoku', rekao je. Dodao je da se suočavaju s kombinacijom problema: poremećenim transportnim tokovima, smanjenjem sigurnosnih zaliha i rastom logističkih troškova, zbog čega u realnom vremenu preusmjeravaju pošiljke i prilagođavaju nabavu.